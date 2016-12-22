Песков вспомнил о 15 двойниках Ленина при ответе на вопрос о фото Чепиги

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию британского издания The Telegraph о третьем подозреваемом в «деле Скрипалей», сказал, что у Кремля нет информации о достоверности этих сведений. Об этом сообщает корреспондент РБК.
По мнению Пескова, вся дискуссия ведется вокруг сообщений СМИ «о неких результатах неких расследований неких организаций». «Мы не знаем, насколько достоверны приводимые факты и насколько можно проверить идентичность тех людей, которые приводятся», — сказал пресс-секретарь Кремля.
Он также добавил, что для официальных заключений, «кто на кого похож, похож ли, где жил, где рос», нужны официальные данные. «Мы не можем в качестве визави по такому чувствительному вопросу иметь СМИ», — сказал Песков, добавив, что Великобритания на запросы о сотрудничестве в следствии не отвечает.
Говоря о рассуждениях, кто на кого похож, он отметил: «В конце концов у нас на Красной площади бегают 15 Сталиных и 15 Лениных, и все чрезвычайно похожи».
Накануне, после появления информации о том, что под именем Руслан Боширов скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига, награжденный званием Героя России, Песков сказал, что в Кремле проверят списки награжденных. «У меня нет информации, что человек с таким именем награждался», - сказал Песков. На вопрос о том, что Чепига могли наградить секретным указом, пресс-секретарь сказал, что ему больше нечего добавить. «Мы бы не хотели продолжать эти дискуссии ожесточенные», — заключил он.
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