ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,29 65,29 EUR Нал. 76,87 75,79 USD Бирж. 65,83 +0,21 EUR Бирж. 76,22 -0,16 USD ЦБ. 65,59 -0,24 EUR ЦБ. 76,23 -0,81 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6671,88 +193,88 IMOEX 2463,71 -0,44% RTSI 1178,99 -0,75% Brent 82,04 +0,45% DJIA 26444,49 +0,22% Nasdaq 8042,69 +0,64%
Песков вспомнил о 15 двойниках Ленина при ответе на вопрос о фото Чепиги
Лента новостей
Тимошенко рассказала о покупке Порошенко телеканала у сына Януковича 14:00, Политика Чанпэн Чжао, Binance: не доверяете Tether — используйте токен PAX 13:55, Крипто Медведев назначил главу Росавтодора заместителем министра транспорта 13:53, Политика Песков вспомнил о 15 двойниках Ленина при ответе на вопрос о фото Чепиги 13:52, Политика Переждать Трампа: как участники иранской сделки пытаются обойти США 13:48, Мнение Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 13:46, РБК и Сбербанк Власти Сингапура решили выплатить гражданам $511 млн 13:44, Общество Главкома ВКС России назначили главой комитета СНГ по вопросам ПВО 13:33, Политика Group-IB зафиксировала рост числа мошеннических сайтов по продаже iPhone 13:25, Технологии и медиа В Госдуме предложили запретить продажу чипсов и газировки в школах 13:22, Общество Чем определяется ценность мяса и его стоимость 13:20, РБК и Мираторг В ЕСПЧ поступила жалоба по делу экс-главы Серпуховского района Шестуна 13:13, Политика Boeing выиграла контракт на создание учебных самолетов для ВВС США 13:08, Бизнес Вторая молодость: тест-драйв Cadillac XT4 13:06, Авто В Уфе вылет самолета Red Wings в Сочи задержали более чем на 10 часов 13:06, Общество В кабмине ответили на сообщения об изменении формулы расчета пенсий 13:04, Общество Хакер пообещал в прямом эфире удалить страницу Цукерберга из Facebook 12:57, Технологии и медиа Что будет с рынком: биржа Zebpay приостановила работу из-за запрета ЦБ 12:55, Крипто Минфин запланировал докапитализировать Промсвязьбанк до конца года 12:44, Финансы Весь бизнес — в одной системе: как работает онлайн-площадка BeGetOn 12:36, Партнерский материал Экс-главу Приморья назначили замглавы Росморречфлота 12:33, Политика Минобороны Бельгии подаст в суд на Google из-за военных баз на картах 12:28, Общество В Сальвадоре конфисковали более 550 кг кокаина 12:28, Общество Папы нашего времени: 5 тенденций продвинутого отцовства 12:25, Pink Инвестиции в китайские компании упростят: пострадает ли российский рынок 12:20, Quote В МИД Венгрии рассказали о потере $8 млрд из-за антироссийских санкций ЕС 12:14, Политика
Песков вспомнил о 15 двойниках Ленина при ответе на вопрос о фото Чепиги
Политика, 13:52
0
Песков вспомнил о 15 двойниках Ленина при ответе на вопрос о фото Чепиги
Песков отказался размышлять на тему, похож ли полковник Анатолий Чепига на Руслана Боширова, подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля. «По Красной площади бегают 10 Сталиных и 15 Лениных, и все они похожи», - сказал он
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию британского издания The Telegraph о третьем подозреваемом в «деле Скрипалей», сказал, что у Кремля нет информации о достоверности этих сведений. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По мнению Пескова, вся дискуссия ведется вокруг сообщений СМИ «о неких результатах неких расследований неких организаций». «Мы не знаем, насколько достоверны приводимые факты и насколько можно проверить идентичность тех людей, которые приводятся», — сказал пресс-секретарь Кремля.

Он также добавил, что для официальных заключений, «кто на кого похож, похож ли, где жил, где рос», нужны официальные данные. «Мы не можем в качестве визави по такому чувствительному вопросу иметь СМИ», — сказал Песков, добавив, что Великобритания на запросы о сотрудничестве в следствии не отвечает.

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Говоря о рассуждениях, кто на кого похож, он отметил: «В конце концов у нас на Красной площади бегают 15 Сталиных и 15 Лениных, и все чрезвычайно похожи».

Накануне, после появления информации о том, что под именем Руслан Боширов скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига, награжденный званием Героя России, Песков сказал, что в Кремле проверят списки награжденных. «У меня нет информации, что человек с таким именем награждался», - сказал Песков. На вопрос о том, что Чепига могли наградить секретным указом, пресс-секретарь сказал, что ему больше нечего добавить. «Мы бы не хотели продолжать эти дискуссии ожесточенные», — заключил он.

Материал дополняется.

Авторы: Полина Химшиашвили, Павел Казарновский.
Главное
Экс-главу Приморья назначили замглавы Росморречфлота Политика
Главное
Экс-главу Приморья назначили замглавы Росморречфлота Политика
Глава департамента банковского надзора ушла из ЦБ Финансы
Связанного с хищением 1 млрд руб. экс-банкира задержали на Украине Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter