Экс-командир Чепиги усомнился в его причастности к отравлению Скрипалей

Курсант Анатолий Чепига в 2001 году закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), однако информация о его причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «попахивает легкой шизофренией». Об этом заявил «РИА Новости» экс-командир Чепиги в ДВОКУ, председатель отделения ДОСААФ России по Амурской области Александр Боржко.

«В 2001 году я выпускал курсанта по фамилии Чепига. Я сам военный и могу сказать, что информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией. В ДВОКУ готовили войсковых офицеров, для выполнения боевых заданий, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий», — сказал Боржко.

Скрипали были найдены без сознания в британском городе Солсбери в марте. Власти Великобритании заявили, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», а ответственность за инцидент лежит на России. В Москве эти обвинения отвергли.

Позже Лондон назвал имена предполагаемых отравителей — Александр Петров и Руслан Боширов, британские правоохранители отметили, что данные имена, скорее всего, являются вымышленными.

После публикации фотографий подозреваемых полицией Великобритании президент России Владимир Путин заявил, что в Москве знают этих людей и уже их нашли. «Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут», — сказал глава государства. На следующий день Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что не имеют отношения к спецслужбам, а в Солсбери приехали как туристы, чтобы «отдохнуть» и увидеть «знаменитый собор».

Через несколько дней журналисты The Insider и эксперты Bellingcat заявили, что обнаружили человека, похожего на Боширова, на фотографии в справке о ДВОКУ. Они предположили, что под именем Боширова скрывается полковник Анатолий Чепига, в 2014 году получивший звание Героя России. Однако его фото в открытых данных журналисты не обнаружили и выдвинули версию, что это может быть связано с его причастностью к спецслужбам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту информацию «новым вбросом», отметив, что ее публикация последовала за выступлением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в ООН на тему оружия массового уничтожения.