Жертвами землетрясения и цунами в Индонезии стали 30 человек

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«Вертолеты России» завершат модернизацию вертолета Ми-171Ш в 2020 году

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Гендиректор Google согласился дать показания по обвинениям в предвзятости

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Первый новейший истребитель F-35B разбился в США

Facebook заявил о затронувшей 50 млн аккаунтов атаке

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Президент ЦАР заявил об отсутствии новостей в деле о гибели репортеров

В Центре им. В.И. Шумакова состоялась тысячная трансплантация сердца

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