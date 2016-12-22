Жертвами землетрясения и цунами в Индонезии стали 30 человек

В результате землетрясения и цунами в Индонезии погибло не менее 30 человек и 12 пострадали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местный канал Metro TV.
Агентство отмечает, что такие данные в эфире телеканала привел представитель местной больницы, доктор Команг Ади Суджендра.
Землетрясение магнитудой 7,5 баллов произошло накануне, за ним последовало цунами. Телеканал CNN со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) сообщал об одном погибшем и десяти пострадавших. В городе Палу на острове Сулавеси были разрушены десятки зданий. Высота волн цунами составила 1,5–2 м.
29 июля на индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,4, а 5 августа произошло повторное магнитудой 7. Третье землетрясение на острове случилось 9 августа, после чего в конце месяца прошла новая серия толчков магнитудой 6,3 и 6,9. В результате в Индонезии погибли 555 человек и около 420 тыс. жителей вынужденно покинули свои дома.