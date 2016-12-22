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Число жертв землетрясений в Индонезии возросло до 555 человек
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Число жертв землетрясений в Индонезии возросло до 555 человек
Общество, 08:52
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Число жертв землетрясений в Индонезии возросло до 555 человек

Число погибших при серии землетрясений в Индонезии с конца прошлого месяца возросло до 555 человек. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на представителя Агентства по предотвращению стихийных бедствий.

По словам главы подразделения неотложной помощи агентства Агунга Прамуджи, в результате землетрясений с 29 июля по 19 августа около 402 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома и укрыться во временных центрах приема беженцев. Он добавил, что в общей сложности было разрушено 80, 5 тыс. домов. Реконструкцию разрушенных районов начнут в ближайшие недели.

Последствия землетрясения в Индонезии. Фоторепортаж Еще 3 фото
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29 июля возле острова Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,4. Повторное землетрясение на острове магнитудой 7 произошло 5 августа. По данным индонезийского Агентства метеорологии, климата и геофизики, после землетрясения ощущалось 120 повторных толчков. 9 августа стало известно, что на острове Ломбок произошло новое землетрясение магнитудой 5,9.

Последняя серия землетрясений была зафиксирована в конце августа. Первый толчок произошел недалеко от острова магнитудой 6,3. Затем последовало несколько афтершоков, а спустя почти 12 часов произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,9.

 



 

Теги: жертвы , землетрясения , Индонезия
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