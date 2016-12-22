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Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 380
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Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 380
Общество, 12:07
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Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 380

Число погибших в результате землетрясения на острове Ломбок в Индонезии возросло до 387. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на официального представителя Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

Он уточнил, что число жертв может возрасти, так как под завалами могут оставаться тела погибших. По его словам, пострадали около 13 тыс. человек. Также около 387 тыс. жителей острова вынуждены были покинуть свои дома.

Нугрохо добавил, что режим чрезвычайной ситуации на острове продлен на две недели.

Ранее сообщалось о 347 погибших. Землетрясение магнитудой 7 на острове Ломбок произошло 5 августа. По данным индонезийского Агентства метеорологии, климата и геофизики, после землетрясения ощущалось 120 повторных толчков. Посольство России в Индонезии сообщило, что россияне в результате землетрясения не пострадали. 9 августа стало известно, что на острове Ломбок произошло новое землетрясение магнитудой 5,9.

Теги: землетрясение , Индонезия
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