Землетрясение в Индонезии вызвало цунами

В результате землетрясения магнитудой 7,5 и последовавшего за ним цунами в Индонезии погиб один человек, еще десять пострадали, сообщает CNN со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB).

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Там отметили, что землетрясение и цунами привели к разрушению десятков зданий в городе Палу на индонезийском острове Сулавеси. Первую серию подземных толчков зафиксировали в 35 милях (56,3 км) к северу от этого города, самые сильные, магнитудой 7,5 — в 50 милях (80,4 км)

Власти объявили угрозу цунами сразу после первого землетрясения. Высота волн составила 1,5–2 м, рассказал Reuters глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики. Он назвал хаосом ситуацию в Палу, отметив, что волны вынесли на берег корабль.