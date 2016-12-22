Жертвами новой серии землетрясений в Индонезии стали пять человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате серии землетрясений, произошедшей близ индонезийского острова Ломбок, сообщает Channel News Asia.
Как отмечает телеканал, недалеко от острова произошло землетрясение магнитудой 6,3. Затем произошли несколько афтершоков, а спустя почти 12 часов произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,9.
Подземные толчки вызвали оползни, в результате чего были разрушены дома. По словам представителя местного агентства по стихийным бедствиям Агунга Прамуджи, два человека погибли в восточной части Ломбока, еще трое скончались на соседнем острове Сумбава. Он добавил, что десятки человек получили различные ранения. «Мы по-прежнему собираем данные о точном числе», — отметил Прамуджа.
29 июля, 5 и 9 августа возле острова Ломбок произошли несколько сильных землетрясений, жертвами которых стали почти 500 человек. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Виодо в связи с разрушительными землетрясениями.