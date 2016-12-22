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В землетрясении в Индонезии погибли три человека
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В землетрясении в Индонезии погибли три человека
Общество, 05:21
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В землетрясении в Индонезии погибли три человека

В землетрясении на индонезийском острове Ломбок погибли по меньшей мере три человека, есть разрушения, сообщает Reuters со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям страны.

Как добавили власти, гибель людей произошла на севере и востоке острова. Масштаб разрушений пока не ясен.

Сингапурский телеканал Channel NewsAsia опубликовал первые кадры разрушений.

Ранее сообщалось, что на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр землетрясения зафиксирован в 1 км к юго-западу от города Лелонгкен, на глубине 7,5 км. На острове Ломбок проживает около 3 млн человек, рядом находится крупный туристический центр — остров Бали.

 

Теги: Индонезия , жертвы , землетрясение
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