На острове Ломбок в Индонезии произошло новое землетрясение
Общество, 10:31
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На острове Ломбок в Индонезии произошло новое землетрясение
На индонезийском острове Ломбок произошло новое землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает Национальная геологическая служба США. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.
Straits Times со ссылкой на министра чрезвычайных ситуаций Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо утверждает, что магнитуда была 6,2. Также издание сообщает о разрушениях. Данных о пострадавших и погибших нет. Началась эвакуация населения.
Предыдущее землетрясение магнитудой 7 произошло на Ломбоке 5 августа. Его жертвами стали более 380 человек, более тысячи получили ранения. Большая часть разрушений пришлась на северную часть острова. Россияне в результате стихийного бедствия не пострадали.