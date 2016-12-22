На острове Ломбок в Индонезии произошло новое землетрясение

На индонезийском острове Ломбок произошло новое землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает Национальная геологическая служба США. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Straits Times со ссылкой на министра чрезвычайных ситуаций Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо утверждает, что магнитуда была 6,2. Также издание сообщает о разрушениях. Данных о пострадавших и погибших нет. Началась эвакуация населения.