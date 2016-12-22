Трамп поблагодарил Россию и Сирию за остановку наступления в Идлибе

Президент США Дональд Трамп во время заседания Совета Безопасности ООН поблагодарил Россию, Сирию и Иран за то, что они «прислушались к его просьбе» и ограничили бомбардировки Идлиба. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Трамп подчеркнул, что в провинции проживают несколько миллионов мирных жителей. Накануне Трамп выступил на 73-й Генассамблее ООН, где предупредил сирийское правительство о реакции США в случае применения химического оружия.

В начале сентября Минобороны России отчиталось об ударах по боевикам запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». Военные отмечали, что наносили удары «исключительно по подтвержденным объектам» террористов.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече со своими коллегами Владимиром Путиным и Хасаном Роухани призвал их не превращать провинцию «в кровавое озеро». При этом он добавил, что Идлиб нельзя отдавать «на милость» сирийскому президенту Башару Асаду.

По итогам встречи стороны договорились сохранить суверенитет и целостность Сирии, а также отделить сирийскую оппозицию от боевиков. В середине сентября Россия и Турция договорились не проводить новую военную операцию в провинции, а также создать в Идлибе демилитаризованную зону.

Госсекретарь США Майк Помпео 24 сентября заявил, что Россия показала свою бесполезность в Сирии. По его словам, Трамп пытается наладить отношения с Москвой, но США «не добиваются в этом успехов».