Помпео не увидел пользы от действий России в Сирии и на Украине

Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что Россия показала свою бесполезность на Украине и в Сирии. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

Глава Госдепа пояснил, что есть много мест в мире, где у США у России пересекаются национальные интересы и они работают вместе по вопросам противодействия терроризму. «Они [русские] не доказали свою полезность на Украине, в Сирии», — сказал Помпео.

Госсекретарь напомнил, что на прошлой неделе Вашингтон ввел санкции против Китая за то, что его военное ведомство купило у России ЗРК С-400 и истребители Су-35. По его словам, это было сделано, чтобы «отодвинуть назад российскую военную активность по всему миру». Госсекретарь сказал, что президент США Дональд Трамп старается наладить отношения с Россией, чтобы «изменить это», но Вашингтон «не добивается в этом успехов».

Журналист, который брал интервью, сравнил отношения России и США с взаимоотношениями «хорошего копа и плохого копа», где Трамп и госсекретарь Помпео — хорошие полицейские. «Мы все пытается быть копами, которые защищают Америку. И я думаю, что мы достигаем этой цели», — сказал глава Госдепартамента. Он выразил мнение, что в США стало безопаснее с тех пор, как Дональд Трамп занял президентское кресло.

В четверг, 20 сентября, США ввели санкции против департамента развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его директора Ли Шанфу. Ограничения были введены в рамках закона, который запрещает сотрудничать с российским военно-промышленным комплексом.

В этот же день Вашингтон внес в черный список 33 российских физических и юридических лиц. В частности, в него пали попали логистическая компания Министерства обороны «Оборонлогистика», авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре (КНААПО), занимающийся сборкой самолетов компании «Сухой», начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов, его заместитель Сергей Гизунов и 13 россиянин, которых в США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы.

В МИД Китая потребовал у США снять, введенные ограничения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал новые санкции США проявлением нечистоплотной конкуренции.