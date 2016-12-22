Слова Трампа об успехах встретили смехом на Генассамблее ООН

Президент США в своем выступлении на Генассамблее ООН призвал все страны изолировать Иран и пообещал новые санкции против Тегерана. Его слова об успехах американской администрации под его началом собравшиеся встретили смехом

Дональд Трамп (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

Свое второе выступление в качестве президента США на Генеральной ассамблее ООН Дональд Трамп начал с рассказа о достижениях своей администрации, сообщает корреспондент РБК. «Моя администрация добилась больше, чем любая другая администрация нашей страны», — заявил он. Эти слова собравшиеся в зале главы государств и делегаций встретили смехом. «Не ожидал такой реакции, ну что ж», — отреагировал Трамп.

Американская экономика развивается выдающимися темпами, заверил он. «Скоро наша военная отрасль будет самой мощной за всю свою историю», — пообещал американский лидер. «США сильнее, безопаснее и богаче, чем два года назад», — указал Трамп.

Он также отметил, что его страна не намерена учить другие государства, как им следует жить: «США не будут говорить вам, как жить и работать. Мы просим вас только уважать наш суверенитет».

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Трамп заявил, что США ​работают с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), чтобы сформировать региональный стратегический альянс. По словам американского президента, из Сирии и Ирака удалось изгнать «кровавых убийц из ИГ» (запрещенная в России террористическая организация). Если в Сирии правительством будет применено химическое оружие, США отреагируют, предостерег Трамп.

Ситуации в Иране Трамп уделили гораздо больше внимания, чем Сирии. «Коррумпированный режим в Иране сеет хаос, разрушения, они не уважают своих соседей и их границ. Иранские лидеры разграбляют ресурсы нации, чтобы обогащаться и распространять беспорядки на Ближнем Востоке и за его пределами. Иранский народ справедливо возмущен, что его лидеры расхищают миллиарды из государственной казны», — перечислил он претензии США к Тегерану Ранее во вторник американский президент сообщил, что не собирается встречаться с президентом Ирана Хасаном Роухани. В своем сообщении в Twitter при этом Трамп допустил, что Роухани может быть «прекрасным человеком».

Трамп также продолжил отстаивать свое решение о справедливости выхода США из так называемой ядерной сделки с Ираном. «Военный бюджет Ирана был увеличен на 40% в тот же год, когда была заключена ядерная сделка, чтобы делать ракеты и продолжать сеять убийства и хаос в Сирии», — сказал президент США. Он пообещал, что санкции против Ирана будут усилены: ​5 ноября будут введены дополнительные ограничения, а затем последует новый санкционный пакет. «Мы не можем позволить основному спонсору терроризма в мире обладать самым опасным оружием», — заявил Трамп.

В понедельник, 24 сентября, в ООН прошла встреча представителей Евросоюза, России, Китая, Германии, Франции и Великобритании, на которой они договорились сделать все необходимое для сохранения «ядерной сделки». В частности страны договорились разработать механизм, который позволит проводить расчеты за иранские товары.

Одним из главных достижений своей внешней политики Трамп считает договоренности с Северной Кореей. Он напомнил, что в июне побывал в Сингапуре и лично встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «С момента той встречи мы уже получили сигналы об обнадеживающих мерах. Ракеты больше не летят во все стороны. Испытания прекратились, некоторые военные объекты демонтируются», — перечислил Трамп. Однако санкции против КНДР сохранятся, пока денуклеаризация Корейского полуострова не будет полностью реализована.