Эрдоган сообщил о выходе радикалов из демилитаризованной зоны в Идлибе

Радикальные группировки покидают демилитаризованную зону на линии соприкосновения сирийской армии и оппозиционных группировок в провинции. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Reuters в кулуарах ежегодной сессии Генассамблеи ООН.
Отвечая на вопрос агентства о ситуации на севере Сирии, глава государства заявил, что Россия и Турция завершили переговоры о параметрах демилитаризованной зоны в провинции Идлиб и выводе оттуда тяжелого вооружения обеих сторон. Он подчеркнул, что «радикальные» группировки уже начали выход с линии соприкосновения.
О создании демилитаризованной зоны на всей линии соприкосновения правительственных войск и оппозиции в провинции Идлиб, а также северной части провинции Латакия президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились 17 сентября. Глубина данной зоны должна составить 15–20 км. 21 сентября границы этой зоны были согласованы Москвой и Анкарой.
Таким образом, была остановлена начавшаяся в августе подготовка Дамаска к крупному наступлению на Идлиб — последний анклав оппозиционных группировок. Турция также отказалась от военной операции в этом районе, куда она стягивала вооружения и войска.
До 10 октября, согласно договоренностям Путина и Эрдогана, из демилитаризованной зоны должны уйти боевики радикальных группировок и должно быть выведено тяжелое вооружение по обе стороны фронта. Этим договоренностям предшествовала встреча Ирана, России и Турции в Тегеране, где три стороны договорились о необходимости разоружения террористов. В начале сентября Россия, Турция и Иран на встрече в Тегеране, посвященной проблеме Идлиба, заявили о необходимости разоружения террористов и сохранения территориальной целостности Сирии.