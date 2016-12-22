Верзилов рассказал о своем состоянии

Активист Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов в Twitter рассказал о своем состоянии.

По его словам, он только третий день находится «в относительном сознании», тогда как до этого 12 дней был «как в черной дыре». «Провожу дни в дружной компании прекрасных ядов — но ни Полоний-210, ни Новичок, а что-то новое и прекрасное (орфография и пунктуация автора сохранены. — РБК)», — добавил он.

17 сентября участница Pussy Riot Мария Алехина говорила, что состояние Верзилова остается прежним, он видит и слышит. Так она прокомментировала публикацию Reuters о сильном ухудшении его состояния здоровья.

Петр Верзилов попал в реанимацию в тяжелом состоянии 11 сентября. Активисту стало плохо после заседания по делу о неповиновении полиции. Сначала его доставили в клиническую больницу имени Бахрушиных в Москве, а 16 сентября он был переведен в Германию для лечения отравления. Причиной заболевания Верзилова, по утверждению немецких врачей, стало вещество, воздействующее на нервную систему. 24 сентября адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе направил в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела в связи с отравлением Верзилова.

20 сентября бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский рассказал, что Верзилов проводил расследование убийства журналистов в Центральноафриканской республике. По его словам, Верзилов в день отравления получил некий отчет. Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова говорила «Дождю», что он получил данные от человека, с которым он связался месяц назад. Она уточнила, что информация поступила из ЦАР и она является «сенсационной».