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Адвокат Верзилова обратился в СКР с просьбой расследовать его отравление
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Адвокат Верзилова обратился в СКР с просьбой расследовать его отравление
Политика, 14:29
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Адвокат Верзилова обратился в СКР с просьбой расследовать его отравление

Адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе направил в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела. Оно связано с отравлением участника Pussy Riot Петра Верзилова, рассказал адвокат РБК.

«Все необходимые медицинские документы по первому требованию будут предоставлены органу предварительного следствия из берлинской клиники «Шарите», где сейчас находится на лечении Петр Верзилов», — сказал адвокат.

Динзе попросил дать правовую оценку сведениям, опубликованным на сайте «Медиазоны» 20 сентября, по ст. 30 ч. 3, 105 ч. 2 п. «б» УК (по факту отравления) и ст. 286 УК (по факту незаконных оперативно-розыскных мероприятий, обыска, задержания и лишения свободы). В статье восстанавливалась хронология событий до и после отравления Верзилова.

Петр Верзилов попал в реанимацию
Общество

Адвокат добавил, что среди версий происшествия — отравление из-за его расследования убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике, из-за проведения акции на финале ЧМ по футболу. Отмечается, что также это может быть местью на общественную деятельность Верзилова.

Петр Верзилов 11 сентября попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Он почувствовал себя плохо после заседания суда по делу о неповиновении полиции. Его положили в токсикореанимационное отделение клинической больницы имени Бахрушиных в Москве. 16 сентября его перевели для лечения сильного отравления в Германию. По данным берлинских врачей, причиной заболевания Верзилова стало вещество, действующее на нервную систему.

Впоследствии бывший глава ЮКОСа и спонсор «Центра управления расследованиями» Михаил Ходорковский заявил, что расследование гибели журналистов в ЦАР сопряжено с опасностью. Он подчеркнул, что Верзилов был отравлен в день получения некоего отчета о случившемся в ЦАР. По словам Ходорковского, один из свидетелей по делу об убийстве журналистов погиб в республике «при крайне странных обстоятельствах».

Теги: отравление , Pussy Riot , СКР
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