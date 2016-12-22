Алехина рассказала о состоянии здоровья Верзилова

Состояние здоровья активиста Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова остается прежним, он видит и слышит. Об этом в разговоре с РБК рассказала участница группы Мария Алехина.

«Он [Верзилов] видит и слышит, информация [Reuters об ухудшении состояния активиста] старая. Но диагноза тоже пока нет», — отметила она.

Так Алехина прокомментировала информацию агентства Reuters, которое ранее со ссылкой на двух друзей Верзилова сообщило о том, что его состояние здоровья сильно ухудшилось после того как его перевезли на лечение в Берлин. По данным агентства, Верзилов потерял слух, зрение и способность ходить.

Петр Верзилов попал в столичную клиническую больницу имени Бахрушиных вечером 11 сентября в тяжелом состоянии и без сознания. Его подруга Вероника Никульшина рассказывала, что Верзилову стало плохо после заседания суда по делу о неповиновении полиции, которое прошло ранее в тот день. По ее словам, к вечеру молодой человек начал терять зрение, его состояние постепенно ухудшалось, он перестал разговаривать, ходить, после чего у него начались судороги. Его доставили в токсико-реанимационное отделение Бахрушинской больницы, а на следующий день перевели в реанимацию института имени Склифосовского.​ В пятницу, 14 сентября, он пришел в сознание.

Издание «Медуза» со ссылкой на близких участника Pussy Riot уточняло, что Верзилов отравился или был отравлен большой дозой холинолитиков — лекарственных препаратов, которые применяют при хронической обструктивной болезни легких, болезни Паркинсона, астме и других заболеваниях.

Накануне, 16 сентября, Веризолова привезли в Берлин, где он пройдет лечение. Основатель организации «Cinema fоr Peace» Яка Бизилж в разговоре с Reuters указывал, что фонд оплатил ему транспортные расходы на лечение в Германии.