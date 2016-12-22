ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,75 67,77 EUR Нал. 80,04 78,93 USD Бирж. 68,20 +0,15 EUR Бирж. 79,46 +0,36 USD ЦБ. 68,28 -0,35 EUR ЦБ. 79,95 +0,18 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6493,00 +11,60 IMOEX 2368,88 +0,37% RTSI 1094,21 -0,05% Brent 78,59 -0,24% DJIA 26154,67 +0,03% Nasdaq 8010,04 -0,05%
Алехина рассказала о состоянии здоровья Верзилова
Лента новостей
Новые проблемы EOS и потеря доверия к Tether: главное из мира криптовалют 12:57, Крипто Россия опустилась в конец мирового рейтинга по росту цен на жилье 12:55, Недвижимость Швейцария ужесточила процедуру аккредитации для дипломатов из России 12:44, Политика Порошенко объявил о разрыве договора о дружбе с Россией 12:35, Политика Символ сотрудничества: какое значение для России имеет проект «Сахалин-2» 12:30, Партнерский материал В Санкт-Петербурге умер писатель Николай Коняев 12:28, Общество Минобороны рассказало о происхождении сбившей Boeing над Донбассом ракеты 12:25, Политика Зюганов обратился к Путину после выборов губернатора Приморья 12:18, Политика Алехина рассказала о состоянии здоровья Верзилова 12:15, Общество Почему английское образование считается одним из самых престижных 12:06, Партнерский материал Когда продавать Litecoin: криптовалюта подешевела до $56,8 12:05, Крипто Юрий Дудь ушел с поста главного редактора Sports.ru 12:03, Технологии и медиа В Госдуме рассказали о планах ужесточения наказаний черных кредиторов 12:01, Общество На маркетплейсе «Яндекса» и Сбербанка начали продавать продукты 11:49, Бизнес «Не ждите чудес»: буддийский гуру – о пользе медитации 11:46, Стиль Михаил Аксенов — РБК+: «В секторе фуд-ретейла драматические перемены» 11:43, Партнерский материал Что произошло на выборах в Приморье. Главное 11:43, Политика Большое будущее малого формата: что ждет дискаунтеры и мини-супермаркеты 11:40, Потребрынок  Французская ID Logictics арендовала склад для шоколада «Аленка» 11:31, Бизнес Оценка для диплома: как бизнес-школы конкурируют друг с другом 11:15, Партнерский материал Песков призвал ориентироваться на слова Путина о Петрове и Боширове 11:11, Политика Как сохранить свою криптовалюту: Google советует молчать о доходах 11:02, Крипто Heineken назначила нового гендиректора в России 11:01, Бизнес Памфилова пообещала отправить комиссию в Приморский край 10:55, Политика Кремль призвал ориентироваться на ЦИК при оценке выборов в Приморье 10:52, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 10:52, РБК и Сбербанк Акции UC Rusal подорожали более чем на 9% 10:47, Бизнес BMW представила новый кроссовер iNext 10:43, Авто
Алехина рассказала о состоянии здоровья Верзилова
Общество, 12:15
0
Алехина рассказала о состоянии здоровья Верзилова

Состояние здоровья активиста Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова остается прежним, он видит и слышит. Об этом в разговоре с РБК рассказала участница группы Мария Алехина.

«Он [Верзилов] видит и слышит, информация [Reuters об ухудшении состояния активиста] старая. Но диагноза тоже пока нет», — отметила она.

Так Алехина прокомментировала информацию агентства Reuters, которое ранее со ссылкой на двух друзей Верзилова сообщило о том, что его состояние здоровья сильно ухудшилось после того как его перевезли на лечение в Берлин. По данным агентства, Верзилов потерял слух, зрение и способность ходить.

Петра Верзилова доставили в Германию для лечения
Общество

Петр Верзилов попал в столичную клиническую больницу имени Бахрушиных вечером 11 сентября в тяжелом состоянии и без сознания. Его подруга Вероника Никульшина рассказывала, что Верзилову стало плохо после заседания суда по делу о неповиновении полиции, которое прошло ранее в тот день. По ее словам, к вечеру молодой человек начал терять зрение, его состояние постепенно ухудшалось, он перестал разговаривать, ходить, после чего у него начались судороги. Его доставили в токсико-реанимационное отделение Бахрушинской больницы, а на следующий день перевели в реанимацию института имени Склифосовского.​ В пятницу, 14 сентября, он пришел в сознание.

Издание «Медуза» со ссылкой на близких участника Pussy Riot уточняло, что Верзилов отравился или был отравлен большой дозой холинолитиков — лекарственных препаратов, которые применяют при хронической обструктивной болезни легких, болезни Паркинсона, астме и других заболеваниях.

Накануне, 16 сентября, Веризолова привезли в Берлин, где он пройдет лечение. Основатель организации «Cinema fоr Peace» Яка Бизилж в разговоре с Reuters указывал, что фонд оплатил ему транспортные расходы на лечение в Германии.

Теги: Мария Алехина , Pussy Riot
Главное
Минобороны рассказало о происхождении сбившей Boeing над Донбассом ракеты Политика
Материалы по теме
Петра Верзилова доставили в Германию для лечения Общество
Петра Верзилова отправят на лечение в Берлин Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter