Путин в беседе с Нетаньяху назвал поставку С-300 Сирии адекватным шагом

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху назвал решение о поставке С-300 в Сирию адекватным сложившейся ситуации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин сообщил, что укрепление боевых возможностей противовоздушной обороны Сирии направлено на предотвращение потенциальных угроз жизни российских военнослужащих, которые борются с международным терроризмом.

Российский самолет Ил-20 был сбит 17 сентября над Средиземным морем. В это время он возвращался на авиабазу Хмеймим в Сирии. В результате погибли 15 военнослужащих. По данным Минобороны, он был сбит ПВО Сирии, целью которого были четыре израильских истребителя F-16. Они наносили удары по объектам в Латакии.

Минобороны назвало действия израильских пилотов враждебными, так как они фактически прикрылись российским самолетом. Армия обороны Израиля отвергла версию российского министерства.

Впоследствии министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия передаст Сирии зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 в течение ближайших двух недель. Он добавил, что эти меры должны «охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков». Россия приостановила поставку С-300 в Сирию в 2013 году по просьбе Израиля. Посол Сирии в России Риял Хаддад отметил, что ЗРК С-300 необходимы Сирии для защиты от агрессивных действий Израиля.