Посол Сирии назвал российские С-300 гарантом защиты от Израиля

Российские зенитно-ракетные комплексы С-300 необходимы Сирии для защиты от агрессивных действий Израиля, заявил в разговоре с «РИА Новости» посол Сирии в России Риял Хаддад.

По его словам, авиакатастрофа российского самолета Ил-20 в небе над Сирией, в результате которой погибли 15 военнослужащих, произошла в результате «наглого поведения Израиля и его агрессии на сирийскую землю, которая нацелена на научные центры и гражданские объекты». Дипломат назвал случившееся «государственным терроризмом» Израиля.

«Чтобы ответить на эти агрессивные действия, Сирия имеет право защищать свою территорию и себя и использовать все средства для этого, — отметил посол. — Отсюда вытекает важность того, чтобы получить С-300 от наших российских друзей, для того чтобы подвести черту под этими вражескими действиями Израиля».

Ранее в понедельник, 24 сентября, министр обороны Сергей Шойгу объявил о том, что Россия поставит Сирии комплекс С-300 для усиления боевых способностей арабской республики в ответ на крушение Ил-20. По словам главы российского ведомства, это должно «охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков». ЗРК Сирия должна получить в течение ближайших двух недель, уточнил он.

После этого стало известно о том, что поставки С-300 обсудили в ходе телефонного разговора президенты двух стран Владимир Путин и Башар Асад.

На минувшей неделе, 17 сентября, у побережья Средиземного моря во время возвращения на авиабазу Хмеймим был сбит российский Ил-20. В это время в Латакии наносили удары по сирийским объектам четыре израильских истребителя F-16. Россия обвинила в случившемся Израиль: по данным Минобороны, израильские летчики прикрывались российским самолетом и подставили его под удар ПВО правительственной армии Сирии. Израиль свою вину в случившемся отрицает и заверяет, что его истребители на момент катастрофы уже не находились в небе над Сирией.