Израиль ответил на обвинения во враждебных действиях при крушении Ил-20

В момент, когда Ил-20 был сбит сирийскими ПВО, израильские истребители не прятались «ни за каким самолетом и находились в воздушном пространстве Израиля», заявили израильские военные. Минобороны ранее обвинило их в провокации

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Делегация Армии обороны Израиля (IDF), которую возглавляет командующий израильскими Военно-воздушными силами генерал-майор Амикам Норкин, представила российским военным полный документ об инциденте с Ил-20 над Средиземным морем. Об этом говорится в официальном Twitter ЦАХАЛ.

Согласно официальной бумаге, по данным военных, «механизм устранения конфликтов действовал в соответствующие сроки (как он действует в течение последних двух с половиной лет)». Кроме того, израильские истребители F-16, как заверили в армии Израиля, в момент, когда был сбит российский самолет-разведчик, «не прятались ни за каким воздушным судном и находились в воздушном пространстве Израиля».

Последствия гибели Ил-20 в ЦАХАЛ назвали «трагическими и тяжелыми» (в результате происшествия, по информации Минобороны России, погибли 15 военнослужащих). «Мы выражаем наши соболезнования семьям погибших и россиянам», — добавили в армии обороны Израиля, заметив, что за последние годы координация между IDF и российскими военными доказала свою ценность. Ее сохранение, как считают израильские военные, «в свете различных региональных проблем является общим интересом» сторон.

«Использование передовых вооружений безответственными субъектами, как мы наблюдали во время этого инцидента, подвергает значительной опасности регион и может серьезно нанести ущерб силам, действующим на этой территории», — заметили также в ведомстве, подчеркнув, что «безопасность и благополучие российских военных, которые действуют в Сирии, является одним из ключевых элементов при утверждении каждой операции высокопоставленными должностными лицами в армии и [правительстве] Израиля». IDF, как заверили в ЦАХАЛ, продолжит принимать «все необходимые меры, как это делалось до сегодняшнего дня», чтобы обеспечить выполнение этой цели.

Также израильская армия обороны, как отмечается в Twitter ведомства, «продолжит действовать в соответствии с директивами правительства Израиля против непрекращающихся попыток Ирана разместить свои силы в Сирии и вооружить террористическую организацию «Хезболла» смертоносным оружием».

Российский самолет-разведчик потерпел крушение над Средиземным морем 17 сентября. Ил-20 возвращался на российскую авиабазу Хмеймим из Латакии, где собирал информацию о местах хранения и сбора беспилотников боевиков.

Связь с экипажем пропала в момент, когда израильские истребители F-16 начали наносить удары по территории Сирии. Позже в Минобороны России рассказали, что Ил-20 был сбит сирийскими ПВО, однако в случившемся военное ведомство обвинило израильских военных.​​ Четыре истребителя ВВС Израиля, зайдя со стороны Средиземного моря, нанесли удары в районе Латакии, чем «преднамеренно создали опасную ситуацию» для кораблей и самолетов в этом регионе, сообщили в Минобороны, отметив также, что, по данным Москвы, F-16 намеренно скрывались за российским самолетом. Помимо этого, как указали в Минобороны, об ударах по провинции Латакия Тель-Авив предупредил российскую сторону всего за минуту до начала обстрела. Таким образом, как подчеркивали в министерстве, Израиль поставил под угрозу жизнь российских военных, которые находились на борту Ил-20.

В Израиле в свою очередь причиной случившегося назвали беспорядочную стрельбу сирийских ПВО.

23 сентября российское Минобороны опубликовало 3D-видео гибели Ил-20. На кадрах показаны удары израильских истребителей по сирийским объектам и момент запуска ПВО Сирии. Основываясь на этих данных, Минобороны заявило о том, что действия Израиля при крушении российского самолета-разведчика были враждебными.