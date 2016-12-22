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Путин рассказал Асаду о планах поставить С-300
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Путин рассказал Асаду о планах поставить С-300
Война в Сирии, 13:45
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Путин рассказал Асаду о планах поставить С-300

Российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с сирийским лидером Башаром Асадом сообщил, что Россия будет развивать ПВО Сирии и передаст Дамаску ЗРК С-300. Об этом сообщает в Facebook канцелярия президента арабской республики.

В ходе разговора президенты также обсудили развитие ситуации в Сирии, соглашение о зоне в Идлибе и его реализацию. Асад также выразил соболезнования Путину из-за сбитого Ил-20.

Кремль также подтвердил, что Путин проинформировал Асада о решении принять дополнительные меры для обеспечения безопасности российских военных в Сирии и укрепления ПВО страны, включая передачу С-300.

Россия после крушения Ил-20 поставит Сирии комплекс С-300
Политика

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия передаст сирийским военным противовоздушный комплекс С-300 в течение двух недель. По словам главы Минобороны, эти меры должны «охладить «горячие головы» и удержать от необдуманных поступков». Шойгу напомнил, что в 2013 году по просьбе Израиля Россия приостановила поставку в Сирию С-300, однако сейчас ситуация изменилась.

Российский самолет-разведчик Ил-20 с 15 военнослужащими на борту был сбит сирийской ракетой 17 сентября, все люди погибли. Минобороны России заявило, что под удар его подставили израильские истребители F-16, которые наносили удары по объектам проиранских сил в Латакии. Израиль возложил ответственность за инцидент на Сирию. Позднее Минобороны России обнародовало хронологию случившегося.

Башар Асад после инцидента с Ил-20 не позвонил Путину. 19 сентября он направил телеграмму о случившемся, где заявил, что трагедия произошла из-за «привычных бесчинств» Израиля.

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Теги: Башар Асад , Владимир Путин , С-300
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