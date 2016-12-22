Песков рассказал о не позвонившем Путину Асаде после катастрофы Ил-20

Президент Сирии Башар Асад не звонил президенту России Владимиру Путину после катастрофы Ил-20, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Песков добавил, что Дамаск сделал официальное заявление по этому поводу. Он отметил, что глава государства руководствуется в первую очередь информацией об инциденте, предоставленной Минобороны России. «Что касается тех данных, которые есть у израильтян, вы знаете, что президент, говоря по телефону с Нетаньяху (премьер-министром Израиля), дал согласие на то, что посетит Москву делегация экспертов во главе с командующим военно-воздушной миссией Израиля и привезет эти данные», — сказал Песков.

​Он добавил, что эти данные пока не поступили. На вопрос о том, прислали ли сирийские военные информацию о том, что они сбили Ил-20 по вине израильтян, Песков ответить не смог. «Мне об этом неизвестно, это лучше уточнить в Министерстве обороны», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в разговоре с Биньямином Нетаньяху Путин указал ему на несоблюдение Израилем договоренностей о предотвращении опасных инцидентов между военными двух стран. В то же время днем ранее российский президент призвал не сравнивать уничтожение Ил-20 сирийской ПВО с катастрофой Су-24 в Турции, назвав произошедшее «цепью трагических случайностей». В то же время Путин подчеркнул, что Россия усилит меры по обеспечению безопасности своих военных в Сирии, которые «заметят все».

Самолет радиоэлектронной разведки ВКС России Ил-20 с 15 военнослужащими был сбит сирийским комплексом ПВО С-200 вечером 17 сентября над Средиземным морем. Это произошло во время атаки ВВС Израиля на объекты в сирийской провинции Латакия. Все находившиеся на борту погибли.