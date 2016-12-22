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Небензя заявил о желании США «подмять» под себя корейское урегулирование
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Небензя заявил о желании США «подмять» под себя корейское урегулирование
Политика, 11:15
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Небензя заявил о желании США «подмять» под себя корейское урегулирование

США хотят «подмять» под себя процесс корейского урегулирования, используя для этого комитет 1718 Совета Безопасности, контролирующий санкции в отношении Пхеньяна. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС.

По его словам, Вашингтон использует санкционный орган для наказания КНДР за «кажущуюся им неуступчивость» и не желает превратить диалог с Пхеньяном в «улицу с двусторонним движением». По мнению Небензи, с этим связан шум вокруг доклада группы экспертов комитета. Он подчеркнул, что США, а не Россия, не согласны с положениями документа и блокируют его передачу в Совбез, так как «им не понравилось, что в доклад была внесена правка». «Ситуация вокруг доклада раздута искусственно. Это просто много шума из ничего», — заключил он.

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В начале августа агентство Reuters опубликовало выдержки из доклада группы экспертов комитета 1718, согласно которым Пхеньян продолжает проводить ядерные испытания, несмотря на санкции Совбеза ООН. МИД России выразил возмущение в связи с утечкой, отметив, что это далеко не первый случай «слива» в публичное пространство конфиденциальных документов комитета.

31 августа Небензя сообщил, что Россия заблокировала принятие в Совбезе ООН доклада комитета 1718. Он пояснил, что российская сторона не была согласна с рядом положений доклада и тем, как идет работа над ним. 13 сентября стало известно, что Совет Безопасности внес в доклад правки, на которых настаивала российская сторона. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия пыталась подорвать санкции Совбеза против КНДР, и выразил надежду, что комитет ООН сохранит свою независимость и не позволит никакой стране переписать текст резолюции.

Теги: КНДР , Василий Небензя , Корейский полуостров
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