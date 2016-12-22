В ООН решили внести поправки в заблокированный Россией доклад по КНДР

В доклад группы экспертов комитета 1718, осуществляющего контроль за соблюдением введенных ООН санкций, о выполнении ограничений в отношении КНДР внесли поправки, на которых настаивала российская сторона. Об этом «Интерфакс» заявил пресс-секретарь постоянного представительства России при ООН Федор Стржижовский.

«На данном этапе не видим препятствий для распространения доклада в Совете безопасности ООН», — отметил он, добавив, что от внесенных корректировок «качество доклада только выиграло».

Стржижовский считает, что эта ситуация еще раз наглядно показала необходимость и важность взаимодействия группы экспертов с государствами-членами организации.

«Никто не покушается на ее независимый статус, однако не следует забывать, что эксперты работают не в условиях вакуума. Необходимо избегать ситуаций, когда законные озабоченности государств остаются неучтенными, тем более когда это происходит лишь в угоду интересам других стран», — заключили в российской миссии.

В конце августа постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона приняла решение заблокировать принятие в Совбезе ООН доклада комитета 1718 о выполнении санкций в отношении Северной Кореи.

«Мы приостановили дискуссию по принятию доклада, так как не согласны с рядом положений доклада и тем, как идет работа над ним», — сказал тогда он. Постпред не уточнил детали, сославшись на то, что доклад еще не опубликован и «пока конфиденциален».

12 сентября заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов на полях четвертого Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил о намерении Москвы поставить в Совете безопасности ООН вопрос о смягчении международных санкций в отношении Пхеньяна.