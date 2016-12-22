Россия заблокировала в Совбезе ООН доклад по санкциям против КНДР

Российская сторона не согласна с рядом положений доклада и тем, как идет работа над ним, объяснил постпред Василий Небензя. Речь идет о докладе комитета 1718, осуществляющем контроль за соблюдением санкций против КНДР

Василий Небензя (Фото: Mary Altaffer / AP)

Россия заблокировала принятие в Совете безопасности ООН доклада Комитета 1718, который осуществляет контроль за соблюдения санкций, введенных Организацией объединенных наций. Об этом сообщил журналистам постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

«У нас была живая дискуссия по докладу Комитета 1718. Мы приостановили дискуссию по принятию доклада, так как не согласны с рядом положений доклада и тем, как идет работа над ним», — приводит слова Небензи ТАСС. Постпред не уточнил детали, сославшись на то, что доклад еще не опубликован и «пока конфиденциален».

Небензя также добавил, что Россия и ряд других стран «сильно обеспокоены регулярными утечками» информации из комитета в интернет и СМИ. По его словам, российская сторона запросила в комитете расследование случаев утечки из доклада. «Но некоторые члены не высказали особого желания, поэтому мы будем делать это самостоятельно», — заметил Небензя.

На прошлой неделе МИД России выражал возмущение «утечкой» в СМИ доклада группы экспертов комитета 1718. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что это далеко не первый случай «слива» в публичное пространство конфиденциальных документов комитета. В августе агентство Reuters опубликовало выдержки из доклада комитета, в которых говорилось, что Пхеньян продолжает проводить ядерные испытания вопреки санкциям Совбеза ООН. В публикации отмечалось, что что Пхеньян использует многочисленные ухищрения, чтобы уйти от наложенных международным сообществом ограничений.

Накануне агентство AFP со ссылкой на свои дипломатические источники сообщило, что Россия выступила против предложения США подвести под санкции ООН по КНДР две российские судоходные компании и шесть принадлежащих им кораблей за поставки топлива в Северную Корею. Сообщалось, что позицию Россию поддержал Китай. Из сообщения агентства следовало, что речь идет о Приморской морской логистической компании и судоходной компании «Гудзон» (обе расположены во Владивостоке). Обе эти компании 21 августа попали в санкционный список США.

Санкции ООН в отношении КНДР действуют с декабря 2017 года. Они были введены из-за продолжающихся испытаний ракет со стороны Пхеньяна и были направлены на ограничение торгового оборота и сотрудничества с КНДР. В частностям, юрлицам из стран-членов ООН запретили создавать совместные предприятия (СП) с северокорейскими компаниями.