Помпео обвинил Россию в попытке подорвать санкции против КНДР

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия пыталась помешать выполнению санкций против КНДР, предусмотренных резолюцией ООН

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Выступая на брифинге для прессы, Помпео заявил, что Россия пыталась подорвать санкции Совета безопасности ООН в отношении КНДР. По его словам, происходило это путем попытки внесения поправок в доклад комитета 1718, который отвечает за ограничения против Пхеньяна.

В ходе выступления, запись которого была выложена в официальном Facebook Госдепа, Помпео выразил надежду на то, что соответствующий комитет ООН сохранит свою независимость и не позволит никакой стране переписать текст резолюции.

Государственный секретарь США подчеркнул, что именно нынешняя политика санкций позволила президенту Дональду Трампу убедить лидера КНДР Ким Чен Ына в необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова.