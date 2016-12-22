Помпео обвинил Россию в попытке подорвать санкции против КНДР
Политика, 14 сен, 23:13
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Помпео обвинил Россию в попытке подорвать санкции против КНДР
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия пыталась помешать выполнению санкций против КНДР, предусмотренных резолюцией ООН
Выступая на брифинге для прессы, Помпео заявил, что Россия пыталась подорвать санкции Совета безопасности ООН в отношении КНДР. По его словам, происходило это путем попытки внесения поправок в доклад комитета 1718, который отвечает за ограничения против Пхеньяна.
В ходе выступления, запись которого была выложена в официальном Facebook Госдепа, Помпео выразил надежду на то, что соответствующий комитет ООН сохранит свою независимость и не позволит никакой стране переписать текст резолюции.
Государственный секретарь США подчеркнул, что именно нынешняя политика санкций позволила президенту Дональду Трампу убедить лидера КНДР Ким Чен Ына в необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова.Ранее пресс-секретарь постоянного представительства России при ООН Федор Стржижовский сообщил о том, что в доклад группы экспертов комитета 1718 были внесены поправки, на которых настаивала российская сторона. «На данном этапе не видим препятствий для распространения доклада в Совете Безопасности ООН», — отметил он, добавив, что от внесенных корректировок «качество доклада только выиграло».
Стржижовский считает, что эта ситуация еще раз наглядно показала необходимость и важность взаимодействия группы экспертов с государствами — членами организации.