​США обвинили Россию в нарушении санкций против КНДР

Постпред США при ООН заявила, что Россия ведет «активную работу по подрыву» международных ограничений против Пхеньяна

Никки Хейли (Фото: Zuma / ТАСС)

Россия «мошенничает» в вопросе соблюдения санкций против Северной Кореи, заявила постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН, где обсуждался контроль над реализацией санкций против Пхеньяна.

Россия неоднократно поддерживала меры ООН против КНДР, но, несмотря на это, «активно работает над тем, чтобы подорвать выполнение санкций», указала дипломат, подчеркнув, что говорит о нарушениях, которые носят «систематический хара​​ктер». «Граждане и субъекты [России] занимаются деятельностью, прямо запрещенной санкциями ООН», — заявила постпред США.

По словам дипломата, у Вашингтона есть «доказательства последовательных и широкомасштабных российских нарушений». Она утверждает, что Россия в обход санкций ООН поставляла нефть КНДР «путем передачи с судна на судно». Хейли привела в пример российское судно «Патриот», которое, по данным Вашингтона, передавало подконтрольным Пхеньяну судам нефтепродукты весной текущего года.

В августе это судно и его владельцы попали в санкционный список Минфина США.

«Российские злоупотребления словно вирус, который препятствует возможности достичь полной денуклеаризации Северной Кореи», — подчеркнула дипломат, добавив, что этот «вирус распространился на процесс отчетности по санкциям» в ООН.​

Ранее ТАСС сообщил, что, согласно словам Хейли, ​Россия помогала спецслужбам Северной Кореи при убийстве Ким Чен Нама — старшего сына Ким Чен Ира и единокровного брата нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына — с использованием нервно-паралитических веществ.

«Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было [сделано] при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее», — привел ТАСС цитату американского дипломата, однако в речи Хейли, опубликованной на сайте американского постпредства при ООН, этих слов нет.

Приведенную ТАСС цитату прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «По всей видимости, приближаемся к разгадке убийства Кеннеди», — написала она.

Ким Чен Нам в 1990-е годы считался наиболее вероятным кандидатом в преемники Ким Чен Ира, однако в начале 2000-х был изгнан из КНДР. Покушение на брата северокорейского лидера было совершено в феврале 2017 года в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпура. Позже стало известно, что кто-то брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью, которую власти Малайзии позже признали нервно-паралитическим веществом VX. Обвиняемыми по этому делу стали гражданка Индонезии Сити Айша и гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг.​

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Ранее пресс-служба постпредства России при ООН заявила, что в доклад экспертов Комитета 1718 о выполнении санкций в отношении Пхеньяна были внесены изменения, на которых настаивала Москва. В постпредстве указали, что эти корректировки только улучшили качество доклада. Хейли после этого выразил недовольство внесением поправок, и США созвали экстренное заседание Совбеза ООН.​

До заседания госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Россия пытается подорвать санкционный режим Совбеза в отношении Северной Кореи и нарушить его резолюции.