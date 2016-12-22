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Reuters рассказал о докладе ООН о продолжении ядерной программы КНДР
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Reuters рассказал о докладе ООН о продолжении ядерной программы КНДР
Политика, 06:42
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Reuters рассказал о докладе ООН о продолжении ядерной программы КНДР
Эксперты ООН пришли к выводу, что санкции не помешали КНДР в развитии ядерной и ракетной программы, пишет Reuters. Пхеньян использует многочисленные ухищрения, чтобы уйти от наложенных международным сообществом ограничений
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

КНДР продолжает по ядерной и ракетной программе вооружений вопреки санкциям Совбеза, сообщает Reuters со ссылкой на доклад экспертов ООН.

По данным Reuters, доклад был представлен комитету ООН по санкциям в пятницу, 3 июля. Он основан на результатах шестимесячной работы экспертов и состоит из 149 страниц.

Эксперты пришли к выводу, что Пхеньян продолжает военную программу. «Северная Корея не прекратила свою ядерную и ракетную программы и продолжала игнорировать резолюции Совета Безопасности, значительно увеличив поступления нефтепродуктов с помощью нелегальной транспортировки на судах, а также увеличив транспортироку угля по морю в течение 2018 года», — говорится в докладе. Для маскировки поставок нефтепродуктов на судах, перевозящих подобные грузы, отключалась система слежения.

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Санкции Совбеза ООН, наложенные на КНДР в сентябре 2017 года предусматривают ограничение импорта нефтепродуктов и экспорта угля и текстиля. Несмотря на это, КНДР не только продолжила нелегальными путями закупать за рубежом нефтепродукты, но и вопреки санкциям осуществляла экспорт текстиля. По оценке авторов доклада, с октября 2017 года по март 2018 года КНДР экспортировала текстиль на сумму в $100 млн в Китай, Гану, Индию, Мексику, Шри-Ланку, Таиланд, Турцию и Уругвай.

Кроме того Пхеньян продолжил и сотрудничество с Сирией, оказывая Башару Асаду военно-техническую поддержку. Вооружения КНДР поставляла и повстанцам-хуситам в Йемен. В числе поставленного хуситам оружия эксперты отмечают и баллистические ракеты.

WSJ 3 августа сообщила, что Россия вопреки резолюциям Совбеза продолжает предоставлять работу северокорейским рабочим. По данным издания, осле введения санкций в России было зарегистрировано более 10 тыс. новых работников из Северной Кореи. Эти данные назвала «достоверными» постпред США при ООН Никки Хейли.

США ввели санкции против российского банка из-за КНДР
Финансы

В тот же день Минфин США объявил о санкциях в отношении российского банка «Агросоюз» в связи с его работой с северокорейскими властями. По версии Вашингтона, банк способствовал поступлению финансовых потоков из-за рубежа в КНДР.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: КНДР , ООН
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