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МИД возмутился «утечкой» доклада ООН о продолжении ядерной программы КНДР
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МИД возмутился «утечкой» доклада ООН о продолжении ядерной программы КНДР
Политика, 17:12
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МИД возмутился «утечкой» доклада ООН о продолжении ядерной программы КНДР

Министерство иностранных дел раскритиковало «утечку» в СМИ доклада группы экспертов Комитета СБ ООН 1718 по Северной Корее, в котором говорилось о продолжении КНДР развития ядерной и ракетной программ, невзирая на санкции со стороны международного сообщества. Комментарий российского МИДа опубликован на сайте ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что это далеко не первый случай «слива» в публичное пространство конфиденциальных документов комитета. В сообщении отмечается, что подобные ситуации представляют собой грубые нарушения правил и практики его деятельности.

Reuters рассказал о докладе ООН о продолжении ядерной программы КНДР
Политика

В МИДе считают, что цель подобной акции — оказание на некоторые страны давления по северокорейскому досье в рамках продвигаемой рядом игроков установки на сохранение «максимального прессинга» на Пхеньян. «Исходя из принципа «ищи среди тех, кому выгодно», легко угадывается, кто именно стоит за этими «утечками», — отмечается в сообщении.

Министерство также заявило о намерениях потребовать от руководства ООН провести тщательное расследование произошедшего, определить виновных и предложить меры по недопущению подобного впредь.​

В начале августа Reuters сообщило, что Пхеньян продолжает проводить ядерные испытания вопреки санкциям Совбеза ООН. По данным агентства, доклад основан на результатах шестимесячной работы экспертов и состоит из 149 страниц. «Северная Корея не прекратила свою ядерную и ракетную программы и продолжала игнорировать резолюции Совета Безопасности, значительно увеличив поступления нефтепродуктов с помощью нелегальной транспортировки на судах, а также увеличив транспортировку угля по морю в течение 2018 года», — говорилось в тексте доклада.

Теги: Министерство иностранных дел , ООН , доклад , КНДР , ядерная программа
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