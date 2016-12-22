СМИ узнали об уходе из Tesla еще одного вице-президента

Еще один вице-президент Tesla Лиам О’Коннор покинул компанию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что О‘Коннор отвечал за глобальные поставки. Он пришел в компанию в марте 2015 года из Apple Inc. Как утверждает агентство, это по меньшей мере пятый руководитель высшего звена, который покидает компанию в последние недели.

Ранее в сентябре об уходе из компании объявил вице-президент по международным финансам и операциям Джастин Макнир. Он займет должность финансового директора в другой фирме. До этого главный бухгалтер Tesla Дейв Мортон и руководитель отдела кадров Габриэль Толедано также заявили, что увольняются. При это Мортон отметил, у него нет разногласий с руководством компании.

Также в сентябре стало известно, что Минюст США проводит расследование против Tesla из-за публичных заявлений ее главы Илона Маска по подозрению в мошенничестве. Поводом стал твит Маска о выкупе акций компании с рынка (превращении ее в частную компанию). Также расследование против Tesla начала Комиссия по ценным бумагам и биржам США. По данным Bloomberg, оно началось еще до публикации Маском сообщения о выкупе акций. Позднее глава Tesla заявил, что не будет делать свою компанию частной.