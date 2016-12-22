Из Tesla ушли начальник отдела кадров и главный бухгалтер

Главный бухгалтер Tesla Дейв Мортон, а также руководитель отдела кадров Габриэль Толедано покинули компанию, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, Мортон начал работать в Tesla за день до того, как ее основатель Илон Маск написал в Twitter, что готов выкупить у акционеров ценные бумаги компании по цене в $420 за акцию и сделать Tesla частной компанией.

«С тех пор как я присоединился к Tesla 6 августа, уровень внимания общественности к компании, как и ритм внутри нее, превзошли мои ожидания», — заявил Мортон. Он добавил, что «верит» в Tesla, ее миссию и будущее, подчеркнув, что у него нет разногласий с руководством компании.

Габриэль Толедано рассказала Bloomberg, что не планирует возвращаться к работе после отпуска, в котором она сейчас находится.

Ранее основатель Tesla Илон Маск посетил шоу американского комика Джо Рогана. Во время беседы Роган предложил Маску покурить смесь из марихуаны и табака. Основатель Tesla согласился, предварительно спросив у комика, легально ли это. Маск рассказал, что редко курит марихуану, объяснив это тем, что наркотик не оказывает на него воздействия.

На следующий день акции Tesla упали на 10% или на $28 за штуку. В последний раз ценные бумаги компании были на этом уровне в апреле 2018 года после смертельного ДТП с участием автомобиля Tesla и шуток Маска про банкротство компании.