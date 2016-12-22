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Комиссия по ценным бумагам допросит директоров Tesla после твита Маска
Бизнес, 12:10
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Комиссия по ценным бумагам допросит директоров Tesla после твита Маска
Расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США в отношении Tesla расширилось, пишет WSJ. Поводом к началу проверки послужил твит Илона Маска о возможном выкупе акций компании у инвесторов по цене $420 за штуку
Фото: Jason Lee / Reuters

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводит углубленное расследование в отношении Tesla Inc. из-за заявлений главы компании Илона Маска о планах выкупа акций компании. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Комиссия рассылает запросы каждому из директоров Tesla. При этом неизвестно, какие именно данные интересуют регулятора, указывает газета. Представители комиссии и Tesla отказались от комментариев WSJ.

Маск подтвердил переговоры с саудовским фондом о выкупе акций Tesla
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Основатель Tesla Илон Маск 7 августа опубликовал в Twitter сообщение, в котором заявил о готовности выкупить акции компании у инвесторов при цене $420 за акцию. Этот твит привел к росту цен на акции Tesla почти на 11%, на максимуме 7 августа цена достигала отметки $387,46 за акцию, однако затем цена пошла на спад.

Это заявление привело к долговременным последствиям: группа акционеров Tesla подала иск против Маска, мотивируя это тем, что они понесли потери от недостоверной информации, опубликованной основателем компании, а Комиссия по ценным бумагам и биржам заинтересовалась тем, почему он выступает с таким заявлением не в официальном документе, который согласно правилам передается в комиссию, а в своем Twitter.

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Сам Маск был вынужден выступить с подробным объяснением своего поступка. Он сообщил, что ​ перевод компании из публичной в частную обеспечит цене ее акций меньшие колебания. По словам Маска, текущая ситуация подталкивает Tesla к квартальному циклу заработков, из-за чего многие решения принимаются без расчета на долгосрочную перспективу. Маск подчеркнул, что окончательное решение о превращении Tesla в частную компанию еще не принято.

Сам Маск сейчас владеет примерно 22% Tesla.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Tesla , Илон Маск , Twitter , Биржа
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