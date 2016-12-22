Bloomberg узнал об уголовном расследовании против Tesla из-за твита Маска

Твит Илона Маска о том, что он не исключает выкупа акций Tesla при цене $420 за штуку, заинтересовал сначала Комиссию по ценным бумагам, а теперь привлек внимание американских прокуроров

Илон Маск (Фото: Lucy Nicholson / Reuters)

Министерство юстиции США проводит расследование против Tesla из-за публичных заявлений ее СЕО Илона Маска. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Против компании открыто расследование по подозрению в мошенничестве. Поводом для этого стал твит Маска, в котором он заявил, что рассматривает возможный выкуп акций Tesla c рынка (то есть превращение ее в частную компанию) при их цене $420. Маск отмечал, что нашел финансирование для сделки. Из-за этого твита акции Tesla выросли почти на 11%, до $387.

В Tesla подтвердили, что представители Минюста вышли с ними на контакт. В прошлом месяце компания получила запрос на добровольное предоставление документов для Минюста, на который был дан ответ. «Мы не получали повесток, просьб о даче показаний или информации о каких-либо процессуальных действиях. Мы уважаем желание Минюста получить информацию об этом и уверены, что ситуация быстро разрешится, когда они рассмотрят всю полученную информацию», — приводит Bloomberg сообщение компании.

По словам источника Bloomberg, расследование находится на раннем этапе. Оно может затянуться на месяцы, а в итоге прокурор может отказаться от предъявления обвинений, напоминает агентство.

На фоне сообщения Bloomberg акции Tesla упали на 4,4%, до $282.

Параллельно свое расследование против Tesla ведет Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). По информации Bloomberg, расследование SEC началось еще до твита Маска. В комиссии заинтересовались обоснованностью заявлений Tesla о производственных целях и запланированных объемах продаж автомобилей.

Твит маска о выкупе акций компании привлек внимание властей из-за подозрений в том, что слова о наличии инвестора для выкупа акций Tesla могли быть безосновательными. Позднее Маск рассказал, что сделал такое заявление после переговоров с саудовским Public Investment Fund. Спустя меньше чем три недели после своего твита Маск отказался от идеи превращения компании в частную.