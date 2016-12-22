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Маск допустил вывод Tesla с биржи при $420 за акцию
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Маск допустил вывод Tesla с биржи при $420 за акцию
Технологии и медиа, 21:06
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Маск допустил вывод Tesla с биржи при $420 за акцию
Основатель компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что думает о выводе компании с биржи при цене за акцию в $420. Котировки Tesla после заявления Маска выросли
Илон Маск (Фото: Kiichiro Sato / AP)

Американский предприниматель Илон Маск допустил превращение основанной им компании Tesla из публичной в частную при стоимости ее акций в $420 за штуку. Об этом он написал в своем Twitter.

«Думаю о выводе Tesla с биржи при $420 [за акцию]. Финансирование обеспечено», — написал Илон Маск.

В ответ на вопрос одного из пользователей, серьезен ли Маск в своих заявлениях, предприниматель сказал: «Да <...> Это избавило бы от многих проблем», — написал он.

После этих сообщений котировки Tesla на бирже подскочили на 6,5%, до $363,4 за акцию, отмечает Reuters. Тесла не сразу ответил на просьбу о разъяснении. Компания также не ответила на запрос агентства о серьезности заявления предпринимателя.

В настоящее время Маск является владельцем около 22% акций Tesla.

Ранее во вторник Financial Times сообщила, что суверенный фонд Саудовской Аравии, контролируемый наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, аккумулировал долю в Tesla размере от 3% до 5% акций на сумму около $2 млрд, замечает Bloomberg.

Материал дополняется

Авторы: Наталья Демченко, Мария Бондаренко.
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