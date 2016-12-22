Маск отказался от идеи превратить Tesla в частную компанию

Основателя Tesla переубедили инвесторы. Ранее сам Илон Маск предложил выкупить акции компании, если они достигнут цены в $420

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​СЕО и основатель Tesla Илон Маск заявил, что инвесторы убедили его отказаться от идеи делать Tesla частной компанией, так что она останется на рынке. Об этом сообщает Associated Press. Reuters уточняет, что об этом в соответствующем пресс-релизе рассказали шесть независимых членов совета директоров компании — Брэд Бус, Робин Денхолм, Ира Эренпрайс, Антонио Грейсиас, Линда Джонсон Райс и Джеймс Мердок.

В четверг, 23 августа, Маск, как отмечается в их заявлении, встретился с советом директоров Tesla, чтобы сообщить им о том, что он хотел бы оставить компанию публичной, совет директоров его поддержал. Такое решение генеральный директор американского производителя электромобилей, по его словам, принял, основываясь на отзывах акционеров, в том числе институциональных инвесторов, которые заявили ему, что у них есть внутренние правила, ограничивающие возможность их нахождения в частной компании.

В связи с этим теперь, как подчеркивается в пресс-релизе, усилия, направленные на то, чтобы сделать Tesla частной компанией (их предпринимал Маск), прекращены.​

«Илон сообщил правлению [Tesla], что после того, как он проделал эту работу и рассмотрел все факторы, он считает, что лучший путь — в том, чтобы больше не заниматься сделкой по превращению Tesla в частную компанию», — пояснили члены совета директоров.

Специальный комитет, сформированный для рассмотрения предложенной прежде основателем Tesla транзакции, по их данным, уже распущен.

Превращение американского производителя электромобилей из публичной компании в частную Маск допустил 7 августа. Об этом он тогда написал на своей странице в Twitter. «Думаю о выводе Tesla с биржи при $420 [за акцию]. Финансирование обеспечено», — отмечал предприниматель. Эта сумма, как напоминает Associated Press, была на 23% выше стоимости одной ценной бумаги компании при закрытии торгов 6 августа. Если бы все акции были куплены, общая сумма сделки составила бы $72 млрд.

Однако Маск позже признал, что рассчитывал: на выкуп ценных бумаг согласится только одна треть заинтересованных сторон. Сам генеральный директор компании на 7 августа являлся владельцем около 22% акций Tesla. Выдвинутая им инициатива предполагала, что те, кто имеет пакет акций компании, могут оставаться в Tesla в качестве инвесторов или продать ценные бумаги с премией в размере 20%.

Сделку, помимо инвесторов, Маск, по его словам, обсуждал с инвестиционным банком Goldman Sachs, банковским холдингом Morgan Stanley и частной акционерной компанией Silver Lake. Однако давление на генерального директора компании, как замечает Reuters, в связи с его предложением продолжало расти. Пика оно достигло после того, как стало известно, что Маск не закрыл сделку для обеспечения финансирования его инициативы из Суверенного фонда благосостояния Саудовской Аравии.