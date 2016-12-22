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Вице-президент Tesla объявил об уходе из компании
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Вице-президент Tesla объявил об уходе из компании
Технологии и медиа, 05:20
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Вице-президент Tesla объявил об уходе из компании

Джастин Маканир, занимающий должность вице-президента по международным финансам и операциям в американском автопроизводителе Tesla, объявил о решении покинуть компанию. Об этом сообщает CNN.

Как рассказал Маканир, он уходит из Tesla, чтобы занять должность финансового директора в другой компании. При этом он пока не стал сообщать свое новое место работы.

«Я действительно ценю проведенное в Tesla время, я очень уважаю своих коллег и работу, которую они выполняют, но от таких предложений не отказываются», — заявил он.

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Бизнес

На прошлой неделе из Tesla ушли главный бухгалтер Дейв Мортон, а также руководитель отдела кадров Габриэль Толедано. Мортон, проработавший в компании месяц, объяснил свое решение тем, что уровень внимания общественности к Tesla, как и ритм внутри нее, превзошли его ожидания. В свою очередь, Толедано, комментируя свое увольнение, заявила, что не планирует возвращаться к работе после отпуска, в котором она находится.

Tesla нередко упоминается в СМИ в контексте скандалов, которые связаны с основателем компании Илоном Маском. Так, на прошлой неделе Маск посетил шоу американского комика Джо Рогана. Во время беседы Роган предложил ему покурить смесь из марихуаны и табака. Основатель Tesla согласился, предварительно спросив у комика, легально ли это. Маск рассказал, что редко курит марихуану, объяснив это тем, что наркотик не оказывает на него воздействия. На следующий день акции Tesla упали на 10% или на $28 за штуку.

Теги: Tesla , вице-президент , увольнение , Илон Маск
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