В США допустили введение санкций против будущих покупателей С-400

США могут ввести санкции против потенциальных покупателей российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Washington Examiner со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. Потенциальными покупателями С-400 являются Турция, Индия и Катар.

Ранее Минфин США ввел ограничения против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу. Санкции были введены из-за сделок по покупке российских истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400.

«Мы надеемся, что этот шаг покажет серьезность наших намерений и, возможно, заставит других дважды подумать о взаимодействии с российскими оборонными и разведывательными секторами», — заявил представитель администрации. Ограничения против Китая ввели в рамках закона «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA).

В начале сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с Москвой о покупке С-400. Он подчеркнул, что Анкара «не будет ни у кого спрашивать разрешения». В ответ в США пригрозили не продать истребители F-35 и F-16, о покупке которых Турция договорилась еще до переговоров с Россией по С-400.

В мае Россия и Индия согласовали поставку С-400 на сумму $6 млрд. В июле сделку одобрил Совет по оборонным закупкам Индии. В Пентагоне не исключили введения санкций против Нью-Дели из-за российских ЗРК. В июле также стало известно, что российские власти ведут переговоры по поставкам С-400 в Катар, но, по словам посла в эмирате Нурмахмада Холова, «конкретного заключения разговор не имеет».