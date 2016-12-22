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Эрдоган пообещал не спрашивать разрешения на покупку С-400
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Эрдоган пообещал не спрашивать разрешения на покупку С-400
Политика, 11:28
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Эрдоган пообещал не спрашивать разрешения на покупку С-400
Турция не будет спрашивать у «обеспокоенных» закупкой ЗРК С-400 стран разрешения, заявил Эрдоган. Ранее США призывали Анкару отказаться от покупки российских комплексов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на бизнес-форуме в столице Киргизии, заявил, что Турция намерена добиться полной независимости собственной экономики. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.

В частности, Эрдоган упомянул соглашение о покупке зенитных ракетных комплексов С-400 у России. «Мы договорились с Россией о закупке С-400. Кто-то этим обеспокоен. Извините, но мы не будем ни у кого спрашивать разрешения», — сказал президент Турции.

США выступают против закупки Турцией российских ЗРК С-400. Вашингтон в ответ пригрозил не продать Турции современные истребители F-35 и F-16, о покупке которых Анкара договорилась с Вашингтоном еще до обострения ситуации вокруг российских ЗРК. Американские военные заявляли, что интегрировать российские С-400 в системы НАТО (Турция является членом альянса) невозможно.

В конце августа американские конгрессмены во время визита в Турцию рекомендовали Анкаре отказаться от покупки российских ЗРК.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ответ заявлял, что Анкара должна защищать свое воздушное пространство, а США не могут гарантировать продажу систем противоракетной обороны Patriot. Чавушоглу попросил США оставить угрозы для разрешения дипломатического кризиса. ​
«Наши отношения с Россией не являются альтернативой нашим отношениям с Литвой или Европейским союзом или нашим отношениям с Соединенными Штатами», — говорил чиновник.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Турция , С-400
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