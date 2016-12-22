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В Пентагоне не исключили санкций против Индии за покупку оружия из России
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В Пентагоне не исключили санкций против Индии за покупку оружия из России
Политика, 02:07
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В Пентагоне не исключили санкций против Индии за покупку оружия из России
Пентагон не может обещать, что сделает для Индии исключение, если Дели решит закупить российские системы обороны. Ранее Россия и Индия договорились о поставке С-400
зенитно-ракетный комплекс С-400 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

США не могут гарантировать, что не будут применять санкции против Индии, если страна будет в больших объемах закупать российское оружие или системы обороны. Об этом на беседе в центре Карнеги в Вашингтоне заявил советник министра обороны США по безопасности в Азии и Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер.

«Рособоронэкспорт» находится под различными санкциями США с 2014 года и с тех пор не заключает прямых контрактов с Пентагоном. В апреле этого года российский экспортер вооружения был внесен в санкционный список закона «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA), который позволяет вводить вторичные санкции против контрагентов «Рособоронэкспорта». Глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что некоторые контракты «Рособоронэкспорта» уже заключается в рублях или национальных валютах.

По словам Шрайвера, «сложилось впечатление», что США намерены защитить отношения с Индией от «любых последствий действия закона [CAATSA], вне зависимости от того, что они [власти Индии] будут делать». «Я бы сказал, что это вводит в заблуждение. Мы будем серьезно обеспокоены, если Индия будет гнаться за крупными новыми [российскими] комплексами и системами», — приводит Reuters слова советника министра обороны США.

«Я не могу, сидя здесь, сказать, что для них будет исключение, что мы используем освобождение от обязательств (waiver). Это будет решение президента, если он столкнется с покупкой Индией российской важной новой системы»​, — добваил Шрайвер. По словам советника, США обеспокоены планами Индии закупить у России зенитно-ракетные комплексы С-400.

Россия и Индия согласовали поставку ЗРК С-400 за $6 млрд еще в мае этого года. В июле сделку одобрил Совет по оборонным закупкам Индии, который возглавляет министр обороны этой страны Нирмала Ситхамаран. По информации The Times of India в соглашение были внесены «незначительные поправки». В конце августа директор директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал, что Россия сделала Индии скидку на покупку С-400, так как считает Дели стратегическим партнером.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Пентагон , Индия
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