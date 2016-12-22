Посол России рассказал о ходе переговоров по продаже С-400 Катару

Россия и Катар обсуждают продажу этой ближневосточной стране систем ПВО, однако до конкретного заключения дело не дошло

Нурмахмад Холов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Посол России в Катаре Нурмахмад Холов в интервью агентству ТАСС рассказал, что Москва и Доха обсуждают поставку систем ПВО С-400, однако «пока какого-то конкретного заключения этот разговор не имеет».

Дипломат уточнил, что, возможно, у Катара и есть желание купить систему ПВО, но пока идет «обсуждение вокруг этого вопроса». «Видимо, это дело будущего, но каких-то конкретных шагов в этом направлении пока нет», — указал Холов.

Посол рассказал, что категорически против закупки Катаром системы С-400 выступает Саудовская Аравия. Об этом Эр-Рияд указывал как России, так и европейским странам. Холов указал, что Москва в этом вопросе будет исходить из собственных интересов. «Тем не менее мы должны считаться, потому что мы дружим со всеми странами региона», — добавил он.

Обсуждая военно-техническое сотрудничество между Россией и Катаром, Холов сообщил, что после октября 2017 года были подписаны контракты на поставку традиционного вооружения — стрелкового оружия, автоматов Калашникова, гранатометов, пулеметов, а также противотанковых ракетных комплексов «Корнет».

Первым зарубежным покупателем систем С-400 стал Китай. Согласно договору в КНР будет поставлено не менее шести дивизионов ЗРК С-400 на сумму более $3 млрд. Кроме того, соглашение о поставке комплексов было заключено и с Турцией.Интерес к российским С-400 выражала и Саудовская Аравия. В мае 2017 года после долгих переговоров Эр-Рияд заключил с Москвой контракт о поставке зенитных комплексов.