Отравившихся в ресторане в Солсбери выписали из больницы

Пострадавших от отравления в ресторане Prezzo, который находится в британском городе Солсбери, выписали из больницы. Об этом сообщается с аккаунте больницы в Twitter.
«Учитывая недавние события, мы протестировали обоих отравившихся на наличие нервно-паралитического вещества «Новичок». Тесты оказались отрицательными», — приводятся в сообщении слова главы сестринского отделения Лорны Уилкинсон.
Она добавила, что пациенты теперь полностью здоровы, поэтому им не нужно находиться в больнице.
16 сентября полиция оцепила ресторан Prezzo в Солсбери, в котором двоих посетителей госпитализировали с подозрением на отравление. В марте в этом городе отравили веществом «Новичок» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Однако правоохранительные органы исключили отравление мужчины и женщины в ресторане нервно-паралитическим веществом.
17 сентября Daily Mail рассказала, что отравившийся мужчина находится в критическом, но стабильном состоянии. Британские СМИ назвали пострадавших русскими. Газета The Sun утверждала, что ими оказались 30-летняя уроженка Нижнего Новгорода Анна Шапиро и ее 42-летний супруг Алекс Кинг.