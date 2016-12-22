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Полиция не нашла связи отравления в ресторане с «делом Скрипалей»
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Полиция не нашла связи отравления в ресторане с «делом Скрипалей»
Общество, 21:55
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Полиция не нашла связи отравления в ресторане с «делом Скрипалей»

Исследования показали, что два человека, госпитализированные из ресторана Prezzo в Солсбери, не были отравлены нервно-паралитическим веществом. Об этом РБК сообщила полиция Уилтшира.

Согласно сообщению, на данной стадии инцидент не рассматривается как подозрительный. Как отметили в полиции, «вследствие последних событий на юге страны» экспертиза в этом инциденте была необходима, чтобы установить, подверглись ли потерпевшие воздействию «Новичка» или другого нервного агента. Таким образом, полиция не связывает инцидент в ресторане с отравлениями в Солсбери и Эймсбери.

Бары и рестораны Солсбери столкнулись с проблемами после атак в городе
Общество

16 сентября двое посетителей ресторана в Солсбери, мужчина и женщина, были доставлены в госпиталь. После этого полиция оцепила заведение и близлежащие улицы. Газета Daily Mail со ссылкой на очевидца назвала пострадавших русскими. Позднее издание сообщило, что отравившийся в ресторане мужчина находится в критическом, но стабильном состоянии.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Великобритания возложила ответственность за случившееся на Россию и заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». В Москве обвинения отрицают.

Теги: Великобритания , отравление , Полиция
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