Полиция исключила отравление «Новичком» госпитализированных в Солсбери

Причиной отравления двух человек в ресторане города Солсбери не был нервно-паралитический яд «Новичок», от которого пострадали в марте Сергей и Юлия Скрипаль. Об этом сообщили РБК в полиции графства Уилтшир.

«Оба [пострадавших] были направлены в госпиталь Солсбери и прошли клиническое обследование. Мы можем сейчас подтвердить, что в данном случае ничто не указывает на то, что причиной отравления был «Новичок». Оба пострадавших остаются в госпитале под наблюдением», — рассказали в полиции.

Также полицейские поделились подробностями произошедшего. По их словам, они получили сообщение от скорой помощи вечером 16 сентября. В ресторане Prezzo мужчина старше 40 и женщина старше 30 лет почувствовали недомогание. В полиции не назвали гражданство пострадавших, хотя ранее Daily Mail со ссылкой на очевидцев назвала их «русскими». В настоящий момент оцепление с места происшествия снято.

Солсбери стали известен как место, где экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта нервно-паралитическим веществом «Новичок». Скрипаль жил в Великобритании в статусе беженца. До этого он, осужденный за шпионаж в пользу Лондона, был обменян на российских разведчиков. Власти Великобритании обвиняют российские спецслужбы в организации и исполнении отравления. Москва отрицает свою причастность. В начале сентября британская полиции назвала имена и показала фото предполагаемых отравителей.

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