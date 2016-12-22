Полиция оцепила ресторан в Солсбери после госпитализации двух посетителей

В английском городе Солсбери, где в марте было совершено покушение на убийство Сергея и Юлии Скрипаль, двое посетителей местного ресторана госпитализированы с подозрением на отравление. Об этом сообщает полиция графства Уилтшир.

Двое пострадавших — мужчина и женщина — были доставлены в госпиталь Солсбери после того, как почувствовали себя плохо в ресторане Prezzo. Детали их состояния не указываются. Ресторан и близлежащие улицы оцеплены полицией. На месте инцидента работают следствия, устанавливающие его причины и обстоятельства.

Газета Daily Mail со ссылкой на очевидцев, находившихся в ресторане, сообщает, что пострадавшие были «русскими». В ресторане работают полицейские в костюмах химзащиты.

Солсбери стал известен как место, где в начале марта нервно-паралитическим ядом «Новичок» были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергенй Скрипаль (судим в России за госизмену и живет в Великобритании как политический беженец) и его дочь Юлия. Лондон считает, что за инцидентом стоят российские власти. Москва отвергает свою причастность к произошедшему. В начале сентября Скотленд-Ярд опубликовал фотографии и назвал имена подозреваемых в покушении на убийство Скрипалей — Руслана Боширова и Александра Петрова. 12 сентября президент Владимир Путин призвал названных лиц публично объясниться СМИ, опровергнув их причастность к спецслужбам.13 сентября Петров и Боширов дали интервью RT, где объяснили свое появление в Солсбери решением посмотреть на шпиль местного собора, а пребывание в Великобритании — развлекательными целями. Петров и Боширов заявили, что являются гражданскими лицами и заграницей бывают на отдыхе, а также по делам бизнеса в области спортивного питания. В Лондоне изложенным в интервью фактам не поверили.