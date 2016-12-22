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Британские СМИ назвали госпитализированных из кафе в Солсбери «русскими»
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Британские СМИ назвали госпитализированных из кафе в Солсбери «русскими»
Общество, 06:39
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Британские СМИ назвали госпитализированных из кафе в Солсбери «русскими»

Пострадавшие от отравления в британском городе Солсбери мужчина и женщина были «русскими», сообщает газета Daily Mail со ссылкой на очевидца.

Как рассказали газете присутствовавшие в ресторане недалеко от отравившейся пары в момент. когда они ужинали, а также источник с места происшествия. Первым, как сообщает издание, почувствовал себя плохо мужчина, из-за чего его компаньонка подняла истерику, а потом ощутила недомогание сама.

В то же время телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что «российским гражданином» был только один из пострадавших. Официальных комментариев по гражданству потерпевших представлено не было.

О том, что двое посетителей итальянского ресторана в Солсбери отравились, стало известно вечером 16 сентября. Пострадавших госпитализировали, а ресторан и окрестные улицы оцепили. Позже стало известно, что полиция заявила об отсутствии следов яда «Новичок».

Солсбери приобрел известность в начале марта, когда там нервно-паралитическим ядом «Новичок» были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти обвиняют в отравлении Москву. Российские власти свою причастность отрицают.

Теги: отравление
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