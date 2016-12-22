СМИ сообщили о критическом состоянии отравившегося в Солсбери

Один из отравившихся в ресторане Prezzo в британском городе Солсбери находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, состояние 40-летнего мужчины критическое, но стабильное. Полиция продолжает расследование инцидента и устанавливает, было ли отравление преднамеренным.

Двоих посетителей ресторана в Солсбери госпитализировали с подозрением на отравление 16 сентября. Полиция оцепила место происшествия. Впоследствии британские СМИ назвали пострадавших мужчину и женщину «русскими».

В начале марта в этом городе бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон обвинил в отравлении Скрипалей российские власти, однако Москва отрицает свою причастность к инциденту.

Однако в полиции графства Уилтшир рассказали РБК, что причиной отравления мужчины и женщины в ресторане Prezzo не было вещество «Новичок». В полиции добавили, что отравившиеся находятся в госпитале под наблюдением.