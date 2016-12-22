The Sun назвала имена госпитализированных из ресторана в Солсбери

Как утверждает издание, ими были 30-летняя уроженка Нижнего Новгорода Анна Шапиро и ее 42-летний муж Алекс Кинг. Оба в минувшие выходные почувствовали недомогание во время ужина в ресторане Prezzo в Солсбери

Сотрудники экстренных служб у ресторана Prezzo в Солсбери (Фото: Jonathan Brady / PA / AP)

Британская газета The Sun сообщает, что двое человек, которые в минувшее воскресенье попали в больницу после того, как им стало плохо в ресторане Prezzo в Солсбери, были 30-летняя Анна Шапиро и ее 42-летний супруг Алекс Кинг. Об этом, как сообщает газета, рассказала сама Шапиро в беседе с изданием.

Женщина, которая, по ее словам, подрабатывает моделью, раскрыла подробности вечера, когда произошел инцидент. Она сообщила, что посетить данный ресторан им посоветовала владелица дома, который они с мужем арендовали недалеко от Солсбери. Она призналась, что предложение хозяйки дома посетить ресторан Prezzo в Солбсери [находится в 300 метрах от ресторана Zizzi, где в день своего отравления обедали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия] ее позабавило. «Надеюсь, мы не отравимся», — вспоминает собеседница свою реакцию на предложение.

«Придя в ресторан, я заказала флорентийскую пиццу, а Алекс сибас и овощи. Также у нас было два стакана белого вина», — сообщила женщина. Позднее, по ее словам, супругу стало плохо и он ушел в туалет. По истечении 15 минут женщина отправилась за ним и нашла его лежащим на полу с «пеной у рта». Вслед за этим она начала звать на помощь, а затем ей стало плохо и самой. Оба были госпитализированы в районную больницу Солсбери.

Женщина также поделилась своими соображениями, что могло привести к такому развитию событий. Она считает, что она, как и Сергей и Юлия Скрипали, была целью атаки со стороны Кремля.

The Sun уточняет, что Шапиро родилась в Нижнем Новгороде, в 2006 году по желанию ее семьи стала гражданкой Израиля.

Инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье. Пара была госпитализирована с подозрением на отравление из ресторана Prezzo в Солсбери. Полиция оцепила место происшествия и вызвала группу специалистов по химической защите. Впоследствии британские СМИ назвали пострадавших мужчину и женщину «русскими». Мужчина до сих пор находится в больнице, его состояние, по данным Daily Mail, оценивается как критическое, но стабильное.

Полиция Великобритании позднее исключила, что причиной госпитализации было отравление «Новичком». Личности пострадавших полиция не раскрывает.

Лондон возлагает ответственность за отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на Россию. Британская полиция подозревает в причастности к их отравлению Александра Петрова и Руслана Боширова, которые якобы работают на российские спецслужбы. Москва все обвинения отрицает.