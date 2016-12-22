РЕН ТВ опубликовал список погибших при крушении российского Ил-20 в Сирии

Список военнослужащих, погибших при крушении российского военного самолета Ил-20 в Сирии, опубликовал телеканал РЕН ТВ.



В списке значатся 14 человек:

1. Сергей Гаврютин

2. Константин Назаров

3. Александр Вечернин

4. Тимофей Баранов

5. Павел Ткаченко

6. Александр Бурлака

7. Григорий Зиновьев

8. Денис Гордов

9. Роман Долматов

10. Виктор Квасенков

11. Алексей Седунов

12. Владимир Яковлев

13. Алексей Арзуманов

14. Андрей Сергеенков

​Откуда телеканал взял данные сведения, не сообщается.

РБК направил запрос в Минобороны России.

Российский Ил-20 пропал с радаров в ночь на 18 сентября. Позже в Минобороны заявили, что самолет был сбит из комплекса С-200 сил противовоздушной обороны Сирии, под удар его подставили израильские летчики. По информации ведомства, погибли 15 российских военнослужащих.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа.

Путин ответил, что подобные операции ВВС Израиля нарушают суверенитет Сирии. «В данном же случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов», — заметил он.

Главное военно-следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту крушения самолета Ил-20.