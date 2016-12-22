ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,58 66,55 EUR Нал. 79,03 77,90 USD Бирж. 67,03 -0,34 EUR Бирж. 78,42 -0,16 USD ЦБ. 67,75 -0,44 EUR ЦБ. 79,17 -0,18 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6320,20 +61,50 IMOEX 2412,72 +0,42% RTSI 1133,85 +0,96% Brent 79,03 +0,29% DJIA 26246,96 +0,71% Nasdaq 7956,11 +0,76%
РЕН ТВ опубликовал список погибших при крушении российского Ил-20 в Сирии
Лента новостей
Андрей Ищенко — РБК: «ЦИК и власть проиграли» 12:46, Политика Указ о прекращении Договора о дружбе Украины с Россией вступил в силу 12:45, Политика Отмена выборов в Приморье. Главное 12:40, Политика Кудрин сравнил торговую войну США с Китаем и санкции против России 12:30, Общество Кремль прокомментировал предложение отменить итоги выборов в Приморье 12:30, Политика Правительство предложило довести МРОТ до 11 280 руб. 12:29, Экономика Никакой воды: передовые системы пожаротушения защитят и людей, и бизнес 12:22, Партнерский материал Тарасенко за полчаса несколько раз поменял решение об участии в выборах 12:21, Политика Более 100 человек задержали по делу о нелегальных казино в Москве 12:17, Общество Голикова назвала объем социальных расходов бюджета на 2019 год 12:14, Экономика РЕН ТВ опубликовал список погибших при крушении российского Ил-20 в Сирии 12:11, Общество Кандидат от КПРФ выступил против отмены результатов выборов в Приморье 12:05, Политика Курс доллара упал ниже 67 руб. 12:05, Финансы Правление ICANN оценило готовность к обновлению интернета 11:49, Технологии и медиа Смена лидера: почему рынки и небольшие магазины проиграли торговым сетям 11:46, Партнерский материал Роспотребнадзор не поддержал идею возврата курилок в аэропорты 11:44, Бизнес Законопроект о криптовалютах подготовили ко второму чтению в Госдуме 11:44, Крипто Глава Приморья отказался участвовать в новых выборах губернатора 11:42, Политика «Спартак» не взял Глушакова и Ещенко на матч Лиги Европы 11:38, Спорт Выстрел в ногу: как китайский бизнес выиграет от пошлин Трампа 11:25, Quote Qatar Airways потеряла $69 млн из-за бойкота со стороны арабских стран 11:20, Бизнес Памфилова предложила признать выборы в Приморье недействительными 11:11, Политика Во Львовской области запретили публично исполнять песни на русском языке 11:10, Политика Успеть до 1 ноября: ФНС разъяснила правила получения налоговых вычетов 10:51, Недвижимость Бывший глава Росприроднадзора стал вице-президентом New Stream Group 10:50, Бизнес В России появится отдельная сеть связи для «спецпотребителей» 10:47, Технологии и медиа «Ливерпуль» впервые за 57 лет одержал шесть побед подряд на старте сезона 10:46, Спорт Прокуратура Нью-Йорка представила отчет о проблемах в работе криптобирж 10:43, Крипто
РЕН ТВ опубликовал список погибших при крушении российского Ил-20 в Сирии
Общество, 12:11
0
РЕН ТВ опубликовал список погибших при крушении российского Ил-20 в Сирии

Список военнослужащих, погибших при крушении российского военного самолета Ил-20 в Сирии, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

В списке значатся 14 человек:
1. Сергей Гаврютин
2. Константин Назаров
3. Александр Вечернин
4. Тимофей Баранов
5. Павел Ткаченко
6. Александр Бурлака
7. Григорий Зиновьев
8. Денис Гордов
9. Роман Долматов
10. Виктор Квасенков
11. Алексей Седунов
12. Владимир Яковлев
13. Алексей Арзуманов
14. Андрей Сергеенков

​Откуда телеканал взял данные сведения, не сообщается.

РБК направил запрос в Минобороны России.

Российский Ил-20 пропал с радаров в ночь на 18 сентября. Позже в Минобороны заявили, что самолет был сбит из комплекса С-200 сил противовоздушной обороны Сирии, под удар его подставили израильские летчики. По информации ведомства, погибли 15 российских военнослужащих.

Под дружественным огнем: почему в Сирии был сбит российский Ил-20
Политика

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа.

Путин ответил, что подобные операции ВВС Израиля нарушают суверенитет Сирии. «В данном же случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов», — заметил он.

Главное военно-следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту крушения самолета Ил-20.

Какие самолеты и вертолеты потеряла Россия в Сирии Еще 7 фото
Фотогалерея

Теги: Сирия , Ил-20 , Крушение
Главное
Тарасенко за полчаса несколько раз поменял решение об участии в выборах Политика
Материалы по теме
Трамп прокомментировал уничтожение российского Ил-20 в Сирии Политика
СК возбудил дело после гибели Ил-20 в Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter