Под дружественным огнем: почему в Сирии был сбит российский Ил-20

В понедельник в Сирии был сбит российский военный самолет Ил-20, на борту которого находились 15 человек. Как получилось, что он попал под дружественный огонь сирийских сил ПВО, и какие у этого будут последствия — разбирался РБК

Фото: Максим Кузовков / ТАСС

Во вторник Минобороны России сообщило, что 17 сентября самолет-разведчик российских Воздушно-космических сил Ил-20, на борту которого находились 15 человек, был сбит сирийскими силами противовоздушной обороны из комплекса С-200. Весь экипаж погиб. Место падения самолета — акватория Средиземного моря, в 27 км западнее населенного пункта Баниас.

Ил-20 был сбит в момент возвращения на российскую военную базу Хмеймим​, он уже заходил на посадку, пояснили в ведомстве. Согласно заданию, экипаж должен был определить места хранения и сбора беспилотников боевиков, действующих против сил сирийского правительства.

Что предшествовало катастрофе

17 сентября около 22 часов четыре израильских истребителя F-16 нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия, описывают ситуацию российские военные. По их данным, заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря. «При этом самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе», — говорится в сообщении Минобороны. Бомбометание выполнялось, когда Ил-20 заходил на посадку. Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики «подставили его под огонь средств ПВО Сирии», утверждают в Минобороны.

Президент Владимир Путин пояснил позднее, что заявление Минобороны с ним «полностью согласовано».

Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа «полностью лежит на израильской стороне». ​«Несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных инцидентов с Израилем, командование российской группировки войск было оповещено только за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16», — подчеркнул Шойгу, пообещав не оставить без ответа действия израильских ВВС.

По версии израильских военных, причиной гибели Ил-20 стал беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны. Более того, когда сирийские ПВО выпустили ракеты, которые сбили Ил-20, F-16 уже находились в израильском воздушном пространстве, говорится в сообщении Армии обороны Израиля. «Израиль возлагает полную ответственность за инцидент на режим Башара Асада, военные которого сбили российский самолет», — говорится в заявлении.

К вечеру лидеры России и Израиля поговорили по телефону. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных. Он пообещал предоставить Москве подробную информацию о действиях израильской авиации в Сирии в понедельник. В ближайшее время эти данные в Москву привезет командующий ВВС Израиля.

Почему сирийская ПВО не опознала российский Ил-20 Проблема дружественного огня в случае действий зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) большой дальности возникает довольно часто, отмечает ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, военный эксперт Василий Кашин. Только в ходе вторжения в Ирак в 2003 году американские Patriot уничтожили два дружественных истребителя (свой и британский) и чуть не сбили еще один американский, напомнил эксперт. «Общая проблема для средств ПВО большой дальности — когда у вас в одном секторе воздушного пространства есть свои и чужие», — объяснил Кашин. По его словам, расчет ЗРК работает в условиях сильнейшего стресса, отражая налет, который может быть направлен прямо на него. «Применяются средства радиоэлектронной борьбы, все это накладывается на то, что сама система [С-200] довольно старая и не самая совершенная. Конечно, это повышает вероятность ошибки», — подытожил военный эксперт. По данным Conflict Intelligence Team, за все атаки Израиля по сирийским объектам, которых, как утверждают израильские военные, было более 200, сирийцам удалось сбить всего один израильский F-16. В CIT также напоминают о сделанном весной заявлении Пентагона о том, что сирийские ПВО вели огонь в основном уже после атаки, предположительно, с целью отчитаться о расходовании боекомплекта. «В этих условиях случайное попадание в российский самолет-разведчик выглядит вполне вероятным», — отмечают в CIT. Возможно, операторы сирийских средств ПВО сопровождали цель как групповую — то есть вели F-16 и Ил-20 одновременно, а затем произвели пуск ракет, отмечает бывший заместитель командира полка С-200, главный редактор журнала «Воздушно-космический рубеж» Михаил Ходаренок.​ «В момент наведения могло произойти разделение этой групповой цели, и головки самонаведения захватили самый мощный сигнал, который дает как раз Ил-20», — пояснил эксперт. Знакомый с ходом расследования катастрофы источник РБК говорит, что пока рано делать вывод, пытались ли израильские истребители прикрыться российским самолетом. При этом он также отмечает возможность переключения головки самонаведения ракеты на более мощную цель. Похожая ситуация была в 2001 году, когда над Черным морем пассажирский Ту-154 был непреднамеренно сбит ракетой С-200, запущенной силами ПВО Украины в ходе военных учений, напоминает источник. «Тогда нацеливание ракеты С-200 произошло именно на более ярко-контрастную цель, потому что ракета использовала принцип самонаведения», — пояснил он. По его словам, на любой войне 40% потерь — это дружественный огонь. В августе 2008 года в ходе войны за Южную Осетию Россия потеряла шесть самолетов. Половина из них была сбита дружественным огнем, говорилось в опубликованном в 2009 году материале издания Moscow Defence Brief. Ил-20 по сравнению с F-16 — в десять раз более контрастная цель, подчеркивает собеседник РБК. Точность наведения принципиально зависит от комплекса, которым был сделан удар, добавил источник. «У С-200 ракета в пусковой установке видит цель и стартует самостоятельно. И сопровождает цель на всем протяжении полета», — пояснил собеседник РБК. По его словам, система распознавания «свой-чужой» могла не сработать, потому что радиолокатор подсвета цели С-200 запрашивает данные о принадлежности цели до пуска ракеты, а в дальнейшем ракета идет к цели уже по алгоритму наведения.

Зачем Израиль наносит удары по Сирии

17 сентября Израиль впервые наносил удары по провинции Латакия, хотя периодически атакует военные объекты в разных районах сирийской территории. Это связано с опасениями Тель-Авива относительно роста влияния Тегерана в Сирии, на территории которой присутствуют иранские военные советники и проиранские формирования, сражающиеся на стороне правительственных войск. Кроме того, Тегеран поддерживает враждебное Израилю ливанское шиитское движение «Хезболла», признанное в Израиле террористической организацией, которое также сражается на стороне президента Сирии Башара Асада. Как неоднократно заявляли в Тель-Авиве, действия израильских военных направлены на обеспечение безопасности своей страны — они не допустят установления коридора для поставок оружия «Хезболле» из Ирана в Ливан через территории Сирии и Ирака.

Чаще всего целями израильской авиации становятся расположенные в пригороде Дамаска военные базы, штабы и склады с оружием проиранских сил. Время от времени израильские ВВС наносят удары и по позициям сирийской армии на юге страны граничащих с Израилем районах.

Обычно атаки авиации и ракетные обстрелы по территории Сирии никак не комментировались военными Израиля. Российские военные также предпочитали не высказываться. Для предотвращения нежелательных опасных инцидентов Москва и Тель-Авив открыли специальные каналы связи, по которым израильские военные оповещали своих российских коллег о запланированных ударах.

Что будет с отношениями Москвы и Тель-Авива

Инцидент с крушением Ил-20 над Средиземным морем скорее похож на «цепь трагических случайных обстоятельств», заявил Владимир Путин, отметив, что израильский самолет не сбивал российский Ил-20, и поэтому некорректно ​сравнение этой ситуации с инцидентом почти трехлетней давности, когда турецкий истребитель сбил российский Су-24. «Это все-таки другая ситуация. Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет», — отметил Путин.

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Удар в спину Российский истребитель Су-24 был сбит над сирийской территорией турецким F-16 ракетой класса «воздух — воздух» в ноябре 2015 года. Экипаж успел катапультироваться, но выжил только штурман Константин Мурахтин. Пилот Олег Пешков был расстрелян в воздухе сирийскими боевиками. Владимир Путин назвал этот инцидент «ударом в спину». Он привел к резкому ухудшению отношений между Москвой и Анкарой. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган долго не признавал вину Анкары в крушении Су-24 и даже пообещал и впредь сбивать российские самолеты, если они будут нарушать воздушное пространство Турции. Потепление в двусторонних отношениях начало намечаться спустя почти год, когда Эрдоган направил Путину письмо с извинениями.

Ответные действия, как сказал российский лидер, будут направлены на обеспечение безопасности российских военнослужащих и объектов на территории Сирии. Деталей плана президент не раскрыл, лишь отметив, что «это будут такие шаги, которые заметят все».

Эскалации напряженности между Москвой и Тель-Авивом не будет — обе стороны дорожат своими отношениями и нуждаются друг в друге, уверен эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. «Публично для внутренней аудитории Министерством обороны России высказана корректно твердая позиция, которая должна объяснить гибель россиян», — отмечает эксперт. Кроме того, Мардасов указывает на то, что сдерживание Израилем Ирана выгодно самой Москве — противостояние между Тель-Авивом и Тегераном позволяет России сдерживать иранские амбиции на Ближнем Востоке «чужими руками».

Россия вряд ли пойдет на радикальные и необдуманные меры в отношении Израиля, с которым ей удалось выстроить эффективные рабочие отношения, согласен старший преподаватель Высшей школы экономики Леонид Исаев. «С Тель-Авивом Москве удалось найти общий язык и прийти к пониманию интересов каждой из сторон не только в Сирии, но и в регионе Ближнего Востока в целом — и это работало безотказно до сих пор», — объясняет эксперт. По его мнению, России невыгодно сейчас открывать новый фронт противостояния.

Ускорит ли инцидент передачу Дамаску С-300

Инцидент со сбитым Ил-20 вряд ли станет поводом для поставки систем ЗРК С-300 сирийской армии, против чего категорически выступает Тель-Авив, говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его мнению, С-300 «вряд ли полностью закроют сирийское небо», а передача этих систем Дамаску станет только лишним поводом для Израиля наносить удары по военным объектам проиранских сил на территории Сирии. «Установка С-300 в Сирии лишь изменит парадигму действий ВВС Израиля, которые будут пытаться сперва вывести системы из строя, а затем уже наносить удары по обозначенным целям», — поясняет эксперт.

Зенитный ракетный комплекс С-300 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

По мнению Семенова, чтобы обезопасить провинции, где находятся российские базы, необходимо разграничить территории, где присутствуют различные «токсичные» для Израиля проиранские структуры. «В таком случае Россия могла бы требовать прекращения действий ВВС Израиля в провинциях Тартус и Латакия или даже взять эти регионы под свой зонтик», — считает эксперт. Но проиранские структуры, по словам Семенова, как раз создают в этих районах собственные объекты в расчете на то, что Израиль не будет из-за российского присутствия проявлять такую активность, как на юге Сирии.

Поставки более современных средств ПВО Дамаску станут опрометчивым шагом, и это в Москве прекрасно понимают, согласен Мардасов. «Максимум — российские специалисты могут продолжить восстанавливать боеспособность уже существующей сирийской системы ПВО для поддержания суверенитета Сирии», — считает он.

Для предотвращения опасных ситуаций, по мнению эксперта, Израиль и Россия могут договориться о более своевременном взаимном уведомлении и ограничении полетов израильской авиации рядом с российскими объектами.​