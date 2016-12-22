Трамп прокомментировал уничтожение российского Ил-20 в Сирии

Президент США Дональд Трамп назвал «очень печальным» инцидент с российским самолетом Ил-20, сбитым сирийскими силами ПВО. Об этом он заявил на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции, запись которой опубликована на сайте Белого дома.

«Насколько я понимаю, погибли по меньшей мере 14 человек, и это очень печально, но такое случается», — сказал Трамп. Он также назвал ситуацию в Сирии после уничтожения российского самолета «не очень хорошей».

Российский Ил-20 пропал с радаров в ночь на вторник. Перед его исчезновением сирийские СМИ сообщали, что силы ПВО страны перехватили ракеты, целью которых были промышленные объекты в провинции Латакия, в которой также расположена российская авиабаза Хмеймим.

Позже в Минобороны России сообщили, что самолет сбили из комплекса С-200, принадлежащего Сирии, 15 находившихся на его борту военных погибли. Ил-20 попал под удар из-за израильских истребителей F-16, которые «преднамеренно создали опасную ситуацию» в регионе, подчеркнули в министерстве. По данным российских военных, ВВС Израиля наносили удары недалеко от заходившего на посадку Ил-20.

«Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км. Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию», — заявили в Минобороны России.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных. Путин отметил, что действия израильских военных нарушают суверенитет Сирии и идут вразрез с российско-израильскими договоренностями.

По факту крушения Ил-20 было в главном военно-следственном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело, сообщила РБК официальный представитель ведомства Светлана Петренко.