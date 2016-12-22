ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,15 66,65 EUR Нал. 79,62 78,14 USD Бирж. 67,37 -0,69 EUR Бирж. 78,58 -0,92 USD ЦБ. 67,75 -0,44 EUR ЦБ. 79,17 -0,18 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6322,70 +79,50 IMOEX 2402,58 +1,21% RTSI 1123,03 +2,14% Brent 78,80 +0,82% DJIA 26252,10 +0,73% Nasdaq 7956,11 +0,76%
Трамп прокомментировал уничтожение российского Ил-20 в Сирии
Лента новостей
В Киеве задержали сына бывшего полпреда главы Чечни на Украине 00:24, Общество Экипаж МКС выйдет в космос и вскроет обшивку «Союза» из-за дыры 00:18, Общество Минэкономразвития оценило долю крупнейших регионов в экономике 00:00, Экономика Счетная палата нашла системные недоработки на стройках Северного Кавказа 00:00, Бизнес Число погибших в столкновении двух автобусов под Воронежем выросло до 5 18 сен, 23:36, Общество Трамп заявил об отсутствии планов вводить санкции за «Северный поток-2» 18 сен, 23:26, Политика Долгосрочный ущерб: кто пострадает от торговой войны между США и Китаем 18 сен, 23:19, Экономика Трамп прокомментировал уничтожение российского Ил-20 в Сирии 18 сен, 23:10, Политика Спор о 19 протоколах: как КПРФ пытается изменить итоги выборов в Приморье 18 сен, 23:05, Политика В данных Минобороны о сбившей над Украиной Boeing ракете нашли нестыковки 18 сен, 23:01, Политика В США заявили об отсутствии иллюзий о шагах России во избежание санкций 18 сен, 22:59, Политика Под дружественным огнем: почему в Сирии был сбит российский Ил-20 18 сен, 22:27, Политика СК возбудил дело после гибели Ил-20 в Сирии 18 сен, 22:15, Политика Новак обещал бюджету около 7 трлн руб. от роста добычи нефти в Сибири 18 сен, 22:10, Бизнес Лига чемпионов по футболу. «Галатасарай» — «Локомотив». Онлайн 18 сен, 22:00, Спорт Полиция не нашла связи отравления в ресторане с «делом Скрипалей» 18 сен, 21:55, Общество Месси сделал хет-трик в первом матче «Барселоны» в Лиге чемпионов 18 сен, 21:54, Спорт В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса 18 сен, 21:49, Общество Трамп рассказал о судьбе идеи по созданию военной базы США в Польше 18 сен, 21:49, Политика Центр «Э» на Урале отказался считать экстремизмом призывы бить геев 18 сен, 21:27, Общество МИД вызвал послов Нидерландов и Швейцарии из-за обвинений в шпионаже 18 сен, 21:02, Политика Bloomberg узнал об уголовном расследовании против Tesla из-за твита Маска 18 сен, 20:52, Бизнес Как производят мраморную говядину в России 18 сен, 20:44, РБК и Мираторг По Северному морскому пути успешно прошел первый контейнеровоз 18 сен, 20:38, Общество При обрушении лесов в мадридском отеле Ritz погиб человек 18 сен, 20:33, Общество Племяннику Тельмана Исмаилова предъявили обвинение в похищении человека 18 сен, 20:21, Общество Кадыров поблагодарил Путина за передачу Чечне нефтяной компании 18 сен, 20:13, Экономика Путин после гибели Ил-20 указал Нетаньяху на несоблюдение договоренностей 18 сен, 20:08, Политика
Трамп прокомментировал уничтожение российского Ил-20 в Сирии
Политика, 18 сен, 23:10
0
Трамп прокомментировал уничтожение российского Ил-20 в Сирии

Президент США Дональд Трамп назвал «очень печальным» инцидент с российским самолетом Ил-20, сбитым сирийскими силами ПВО. Об этом он заявил на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции, запись которой опубликована на сайте Белого дома.

«Насколько я понимаю, погибли по меньшей мере 14 человек, и это очень печально, но такое случается», — сказал Трамп. Он также назвал ситуацию в Сирии после уничтожения российского самолета «не очень хорошей».

Российский Ил-20 пропал с радаров в ночь на вторник. Перед его исчезновением сирийские СМИ сообщали, что силы ПВО страны перехватили ракеты, целью которых были промышленные объекты в провинции Латакия, в которой также расположена российская авиабаза Хмеймим.

Под дружественным огнем: почему в Сирии был сбит российский Ил-20
Политика

Позже в Минобороны России сообщили, что самолет сбили из комплекса С-200, принадлежащего Сирии, 15 находившихся на его борту военных погибли. Ил-20 попал под удар из-за израильских истребителей F-16, которые «преднамеренно создали опасную ситуацию» в регионе, подчеркнули в министерстве. По данным российских военных, ВВС Израиля наносили удары недалеко от заходившего на посадку Ил-20.

«Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км. Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию», — заявили в Минобороны России.

Какие самолеты и вертолеты потеряла Россия в Сирии Еще 7 фото
Фотогалерея

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных. Путин отметил, что действия израильских военных нарушают суверенитет Сирии и идут вразрез с российско-израильскими договоренностями.

По факту крушения Ил-20 было в главном военно-следственном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело, сообщила РБК официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Теги: Сирия , Дональд Трамп , военный самолет
Главное
Трамп заявил об отсутствии планов вводить санкции за «Северный поток-2» Политика
Материалы по теме
Под дружественным огнем: почему в Сирии был сбит российский Ил-20 Политика
СК возбудил дело после гибели Ил-20 в Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter