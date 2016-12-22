ЦИК объяснил смену лидера на выборах в Приморье

Ввод данных в систему «ГАС Выборы» шел с опережением, пояснил РБК курирующий Приморье член ЦИК. Кандидат от КПРФ после подсчета 97,87% протоколов лидировал, однако затем уступил своему сопернику — единороссу Андрею Тарасенко

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

При обработке протоколов голосования на выборах губернатора Приморского края ввод данных в государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы» шел с опережением, рассказал РБК член ЦИК, курирующий регион, Евгений Шевченко.

«Сейчас, по данным обработки 99,3% протоколов избирательных бюллетеней, лидирует кандидат [от «Единой России» Андрей] Тарасенко», — сообщил он. В последнюю очередь, по словам собеседника РБК, вводились данные из отдаленных районов края, в частности, города Арсеньева. Оттуда информация, как указал Шевченко, пришла в последний момент. «Там победил Тарасенко», — заверил член Центризбиркома.

В целом после обработки 99% протоколов избирательных бюллетеней, по его данным, разница между политиками составляет 2 тыс. голосов в пользу кандидата от «Единой России». При этом ни одной жалобы из отдаленных районов ЦИК, как отметил Шевченко, пока не поступало.

ГАС «Выборы» предназначена для автоматизации избирательных действий, с ее помощью собираются все данные по голосованию. Ввод данных в систему осуществляется в территориальных избиркомах, куда после подсчета голосов свозят протоколы из участковых избирательных комиссий.

Второй тур выборов губернатора Приморского края прошел 16 сентября. Явка составила 30,24%. После обработки 50% протоколов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Отрыв тогда составлял 52,38% против 45,05%. Преимущество кандидат от КПРФ сохранил и после подсчета 97,87% протоколов. На тот момент за Ищенко, согласно информации ЦИК, проголосовали 50,37% избирателей (241 тыс. голосов), у Тарасенко было 47,11% (225,5 тыс. голосов). На сайте Центризбиркома эта информация была опубликована в 21:30 мск. После этого табло с предварительными итогами голосования не обновлялось два часа.

Согласно последним данным на сайте ЦИК, после обработки 99,1% протоколов на выборах лидирует Тарасенко (он заручился поддержкой 49,55% жителей Приморского края), Ищенко в свою очередь набрал 48,06% голосов.

После подсчета 50% протоколов кандидат в губернаторы от КПРФ сообщил РБК, что коммунисты опасаются фальсификаций. «Прямо сейчас переписываются протоколы, подделываются данные в КОИБы, происходит беспредел», — отмечал Ищенко. Позже эту информацию РБК подтвердили находящийся в настоящий момент в Приморье зампредседателя Центрального комитета КПРФ Юрий Афонин и член территориальной избирательной комиссии Уссурийска от КПРФ с правом совещательного голоса Павел Ашихмин. «Всего в Уссурийске выявлено пять участков, где переписаны протоколы, в каждом из них от 1 тыс. до 1,2 тыс. голосов дополнительно нарисованы кандидату Тарасенко», — отмечал последний. Оба коммуниста заверяли, что КПРФ передала соответствующие данные в Уссурийский ТИК.

Ищенко​ затем уточнял, что информация о фальсификациях также поступает из ТИКов в городах Артем, Арсеньев, Находка и Владивосток.

После обработки 99% протоколов, согласно которым на выборах стал лидировать Тарасенко, кандидат от КПРФ объявил бессрочную голодовку. В партии изменения при подсчете последней серии протоколов назвали беспределом и анонсировали акции протеста.​